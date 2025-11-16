Homem é detido em flagrante por roubo e policiais recuperam oito celulares

No início da tarde deste sábado (15), equipes da Polícia Militar do Distrito Federal foram acionadas para atender um roubo em andamento em um estabelecimento comercial na QNM 19, em Ceilândia.

Ao chegar ao local, os policiais flagraram o suspeito ainda durante a ação criminosa e realizaram a detenção imediatamente.

O aparelho celular da vítima foi recuperado no local. Durante o prosseguimento da ocorrência, as equipes foram até a residência do autor, onde encontraram outros dispositivos eletrônicos, totalizando oito celulares recuperados.

O suspeito foi conduzido à unidade policial para registro da ocorrência e adoção das medidas legais cabíveis.