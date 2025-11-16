Tentativa de roubo no Lago Sul termina com dois detidos e simulacro apreendido

Policiais do 5º Batalhão da PMDF foram acionados por volta das 20h30 deste sábado (15) para atender uma tentativa de roubo em uma residência na QL 10 do Lago Sul, nas proximidades do Hospital Daher.

Segundo relato da vítima, um dos suspeitos entrou no quarto afirmando estar armado e exibiu um objeto que simulava uma arma de fogo, ordenando que ela permanecesse em silêncio. Enquanto isso, o segundo indivíduo circulava pela casa em busca de pertences.

A mulher, no entanto, reagiu, entrou em luta corporal com o agressor e gritou por socorro. Assustado, o suspeito fugiu. O marido, que estava em outro cômodo da casa, ouviu os gritos e acionou imediatamente a Polícia Militar.

Equipes do GTOP 25, com apoio do BAVOP, realizaram buscas pela região e localizaram os dois homens em um parque próximo.

Com eles foram apreendidos um simulacro de arma de fogo e duas facas, que teriam sido utilizadas para intimidar a vítima.