Áreas de Sobradinho, Planaltina e Guará têm energia suspensa para manutenção da rede nesta segunda (17)

Três regiões administrativas ficarão sem energia nesta segunda-feira (17), para melhoria e manutenção na rede elétrica. O desligamento ocorre para garantir a segurança das equipes de trabalho e da população.

Em Sobradinho, das 9h às 15h, a interrupção afetará os seguintes pontos: Condomínio Beija-Flor, DF-150, km 05, Lote 04, Quadras 01, 02, 05 e 06, Condomínio Itapuã, e Condomínio Vila Alvorada e Vila Alvorada II.

Em Planaltina, o serviço estará indisponível, das 8h às 14h, na BR-020, km 65, Colônia Agrícola São José e no DF-250, km 50. No Guará, das 10h às 16h, não haverá energia no Setor Leste Estrutural, Quadras 02, 03, 04, 05 e 06.

Caso o trabalho termine antes do previsto, a rede voltará a ser energizada sem aviso prévio. Além dos desligamentos programados, pode ocorrer de acabar a energia em alguma região, sem comunicação prévia. Nesses casos, a população pode registrar a ocorrência pelo telefone 116.

Com informações da Agência Brasília