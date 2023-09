Acidentes graves mobilizam transporte aéreo do CBMDF

Nesta quarta-feira (20) às 17:50, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) informou um atropelamento de uma senhora de 80 anos que veio a óbito. De acordo com o Capitão Abreu, o Corpo de Bombeiros atendeu na Asa Norte, onde ocorrera o atropelamento. Um senhor de 70 anos atropelou nas mediações no setor hospitalar norte, uma senhora de 80 anos que veio a óbito. A aeronave foi deslocada para o local no sentido de proporcionar um melhor atendimento médico com socorro avançado, no entanto não foi possível.

A aeronave decolou da Asa Norte para São Sebastião, sentido Unaí, com resgate avançado onde ocorrera um acidente de trânsito com colisão frontal cuja vítima se encontra em estado grave.