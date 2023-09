Escola do Flow, projeto do rapper AfroRagga FlowMan, vence Prêmio YouTube Educação Digital

Iniciativa do Distrito Federal foi a vencedora do júri popular na categoria EduTuber com até 100 mil inscritos

A Escola do Flow conquistou o Prêmio YouTube Educação Digital. Vencedor da categoria de júri popular EduTuber com até 100 mil inscritos, o projeto foi reconhecido pela premiação criada pelo Google.

Fundada pelo rapper do DF, AfroRagga FlowMan, a metodologia da Escola do Flow tem o objetivo de impulsionar o profissionalismo e a musicalidade para quem quer viver o rap, desde os artistas mais experientes aos que estão dando os primeiros passos na arte.

Em seu canal na plataforma, AfroRagga disponibiliza vídeos explicando técnicas usadas no rap, faz análises de métricas, entre outros conteúdos que auxiliam diversos artistas a amplificar seus conhecimentos. Atualmente, o canal acumula cerca de 40 mil inscritos, mais de 1,1 milhão de visualizações e 700 alunos conectados à comunidade.

“Não quero vender fórmulas de sucesso nem fazer falsas promessas. Mas, posso dizer que eu sou exemplo que persistir e acreditar nos seus sonhos podem fazer com que as portas se abram e coisas inimagináveis possam acontecer”, ressalta o rapper, produtor e educador popular.

Essa foi a primeira edição do Prêmio YouTube Educação Digital. Os finalistas foram selecionados a partir da base de criadores de conteúdo que participam do YouTube Edu, espaço dedicado a vídeos educacionais em parceria com a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). Os vencedores foram premiados com a quantia de R$ 120 mil, distribuídos entre as sete categorias divididas em voto do júri e votação popular.

“Sabe qual o mais legal de tudo? Conquistei isso com o rap, com a cultura hip hop. Uma cultura que veio da rua, com o povo periférico, preto e imigrante. Então, isso aqui é vitória de milhares e milhares de pessoas do Brasil e do mundo. Obrigado rap!”, complementa.

Para os artistas interessados em ampliar os conhecimentos sobre hip hip, no site da Escola do Flow, é possível encontrar e baixar diversos conteúdos selecionados para quem quer se aperfeiçoar na cultura, participar de comunidade exclusiva dos “Flowzeiros” e se inscrever para aulas exclusivas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Sobre AfroRagga FlowMan

Rapper, produtor e educador popular, AfroRagga iniciou carreira profissional no hip hop em 2003. Com uma extensa jornada de conhecimento e trabalhos no rap, fundou em 2017 a Escola do Flow. A metodologia de ensino tem como objetivo impulsionar o profissionalismo e a musicalidade para quem quer viver o rap, aprimorando os entendimentos desde os artistas mais experientes aos que estão dando os primeiros passos na cultura. Os alunos também podem praticar o conteúdo no estúdio Rude Bass, que é do educador e trabalha com as mais de 70 vertentes do rap.