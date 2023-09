Na Praia recebe alunos dos 12 Centros Olímpicos e Paralímpicos do DF

As visitas ocorrerão quinta (21) e sexta (22), no complexo do Na Praia, localizado no Setor de Clubes Esportivos Sul

Alunos das 12 unidades dos Centros Olímpicos e Paralímpicos do Distrito Federal (COPs) vão participar do programa Na Praia Social. Ao todo 800 crianças, jovens e adultos terão acesso a ações voltadas à inclusão social, como atividades lúdicas, esportivas e culturais. As visitas ocorrerão quinta (21) e sexta (22), no complexo do Na Praia, localizado no Setor de Clubes Esportivos Sul.

O evento é realizado pela Chefia-Executiva de Políticas Sociais do Governo do Distrito Federal (GDF), e terá a presença de 100 funcionários do Serviço de Limpeza Urbana (SLU), que também contribuirão com as atividades desenvolvidas durante esses dois dias.

Serão oferecidas oficinas de esportes, teatro do SLU, lanches e apresentações de artistas autistas, além da Fazendinha Azul. As atividades ocorrerão nos períodos das 9h às 11h30 e das 14h às 16h30.

O secretário de Esporte e Lazer, Julio Cesar Ribeiro, enfatiza a importância da ação como agente potencializador da inclusão social. “O projeto Na Praia já beneficiou mais de nove mil pessoas, incluindo crianças, idosos e pessoas com deficiência. Esse projeto promove inclusão social e a promoção de oportunidades de lazer e aprendizado para as crianças e jovens do Distrito Federal, contribuindo para um futuro mais igualitário e promissor”, destaca.

Cada grupo de alunos será recepcionado, no interior dos ônibus, por monitores do Na Praia Social que distribuirão pulseiras para facilitar a identificação dos grupos. Posteriormente, os participantes serão direcionados para as áreas de atividade, onde ficarão por 30 minutos, tendo a opção de se deslocar para a próxima atração após esse período. O dia de cada grupo será concluído na praça de alimentação.

Confira a programação

→ 21/9 (quinta) – Manhã

COP Setor O

COP Parque da Vaquejada

→ 21/9 (quinta) – Tarde

COP Gama

COP Santa Maria

COP São Sebastião

→ 22/9 (sexta) – Manhã

COP Brazlândia

COP Recanto das Emas

COP Samambaia

COP Riacho Fundo

→ 22/9 (sexta) – Tarde

COP Planaltina

COP Sobradinho

COP Estrutural

*Com informações da Agência Brasília