GDF seleciona projetos esportivos e culturais para jovens

O foco é para ações ligadas a promoção e garantia dos direitos de crianças e adolescentes, especialmente aqueles que estão em condição de maior risco

O projeto CEU das Artes e Praças dos Direitos em Movimento seleciona organizações da sociedade civil (OSCs) para parceria com a Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal (Sejus-DF) para atuar com iniciativas que promovam atividades relativas ao esporte e lazer, à arte e cultura, aos direitos humanos, à educação, à profissionalização e à inclusão digital, entre outros. Todas as informações estão no Edital de Chamamento Público n° 7/2023, publicado nesta quarta-feira (20) no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF). As interessadas devem encaminhar as propostas até 23 de outubro.

As atividades serão desenvolvidas em cinco locais: nas três Estações da Cidadania (CEU das Artes) – sendo duas em Ceilândia Norte e uma no Recanto das Emas – e nas duas Praças dos Direitos, uma em Ceilândia e outra no Itapoã. O foco é para ações ligadas a promoção e garantia dos direitos de crianças e adolescentes, especialmente aqueles que estão em condição de maior risco de vulnerabilidade social.

O chamamento público prevê parcerias com OSCs sem fins lucrativos e com experiência em execução de projetos sociais e de qualificação social por um período de 12 meses. Os recursos destinados também estão previstos no edital.

Inscrições

O período de recebimento das propostas das organizações interessadas (ficha de inscrição, proposta simplificada e planilha orçamentária) é até 23 de outubro, conforme anexos e definições constantes no edital. Elas podem ser enviadas por meio da ficha de inscrição e da proposta em formato PDF de forma eletrônica, pelo e-mail [email protected]. Outra forma é a entrega dos envelopes para a Comissão de Seleção, das 9h às 17h, na Sejus, localizada no SAAN, Trecho 1, sala da Coordenação de Políticas de Proteção e Promoção dos Direitos Humanos (Coordh), 3º andar.

O resultado provisório da seleção tem previsão de ser divulgado no dia 6 de novembro, no DODF e no site da Sejus.

*Com informações da Agência Brasília