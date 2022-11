Acidente durante a troca de botijão de gás resulta em duas vítimas por queimaduras no SIA

O CBMDF atendeu a ocorrência de acidente decorrente de uma troca de botijão de gás, empenhando duas viaturas e oito militares

Na manhã desta sexta-feira, 04, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a ocorrência de acidente decorrente de uma troca de botijão de gás, empenhando duas viaturas e oito militares, no SIA trecho 2, no quiosque situado frente à concessionária da Nissan.

Ao chegarem no local, os militares se depararam com duas vítimas com queimaduras caracterizadas de segundo grau, uma das vítimas o senhor V.F.B.J, 35 anos e a senhora F.A.B.B., 61 anos.

As vítimas, relatam que no momento que foram efetuar a substituição do botijão, não perceberam que uma das chamas ainda estava acesa e provocando um jato de fogo, uma das vítimas conseguiu fechar o registro do fogão, antes de as chamas se alastrarem.

Ambos foram atendidos e transportados pelo CBMDF ao HRAM, eles apresentavam lesões na face e nos braços, estavam conscientes, orientados e estáveis.

A perícia de incêndio foi acionada.

Foto: CBMDF/Divulgação