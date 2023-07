Fim de semana apresenta atrações variadas

Entre espetáculos, exposição e filmes gratuitos, há programas para todos os públicos

Brasília recebe diversas atrações culturais para os moradores do Distrito Federal aproveitarem no fim de semana, muitas delas com apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec). Acompanhe, abaixo, os destaques desta programação.

Teatro e cinema

O espetáculo Panapaná, Flores e Escorpiões segue em cartaz no Espaço Cultural Renato Russo durante este final de semana, às 20h, na Galeria de Aquário. A entrada é gratuita, e a classificação indicativa é de 16 anos.

Com direção de Fernando Guimarães, a peça foi desenvolvida a partir do universo literário do livro Cem Anos de Solidão, de Gabriel Garcia Márquez. O autor trabalha com elementos simbólicos e estruturais do pensamento de uma sociedade, como o conformismo, o imobilismo social e um modo de percepção do tempo.

Também no Espaço Cultural Renato Russo, o espetáculo infantil História da Lua e Sol está em cartaz sábado (8) e domingo (9), no Teatro Hugo Rodas. A peça faz uso da figura do ator sozinho em cena, interagindo com bonecos, elementos do teatro de animação, além da utilização do teatro de sombras.

Na história, o personagem Sr. Tick tentou diminuir o tamanho da lua para colocá-la dentro da bolsa e seguir com ele pelo mundo, mas o Dragão Leal e o Cavaleiro Real entraram nos portais da terra para tomar satisfação. No intervalo dessa grande aventura, o Sr. Tick reconta histórias do Sol e da Lua, com temas transversais da dramaturgia, que são o respeito à ancestralidade, uso consciente da água, a valorização do tempo na vida das pessoas, bullying e o aquecimento global.

‘Canção ao Longe’ é um dos filmes em cartaz no Cine Brasília

No Cine Brasília, estreia a Sessão Vitrine, com Canção ao Longe, de Clarissa Campolina. O longa trata do rito de passagem para a vida adulta da jovem arquiteta Jimena.

A Mostra 5x Godard continua no espaço, que exibe os clássicos Acossado, O Demônio das Onze Horas, Alphaville, O Desprezo e A Chinesa. E, com Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, Close volta à programação do Cine Brasília, com reflexões sobre a beleza frágil da juventude.

O curta-metragem selecionado da semana é Pedro e Inácio, uma produção pernambucana de 2023, dirigida por Caio Dornelas. A produção francesa La Parle, filmada a muitas mãos em iPhones, segue na programação, enquanto O Gato de Botas 2 é apresentado na sessão infantil.

A mostra em homenagem ao diretor teatral Robson Graia fica no Espaço Cultural Renato Russo até o dia 16

Exposições

O Espaço Cultural Renato Russo também recebe o lançamento do livro e exposição Conte-me tudo, não me esconda nada! Ou RG – A identidade de Robson Graia: seus atores e atrizes. Trata-se de uma pesquisa construída ao longo de 11 anos que conta a história do diretor teatral, registrada pelo olhar do ator e escritor Marcelo Pelucio.

Robson Graia se destacou como ator, diretor, dramaturgo, produtor, apresentador e atleta, participando ativamente na luta contra o racismo e por políticas públicas para a área cultural. Conduziu, ao longo de 16 anos, a Palco Cia. de Teatro, conhecida atualmente por Instituto Palco Cultura. Nos anos 1980, promoveu esquetes e apresentações com suas famosas palconovelas no projeto Jogo de Cena.

Foram selecionados textos, fotos, objetos, músicas e quadros que remetem à sua trajetória. Na programação, além do lançamento do livro e da exposição, está previsto um momento solene ao ator, apresentações artísticas com discotecagem do coletivo Batidão Sonoro e exibição de documentários.

Serviço

⇒ Espetáculo Panapaná, Flores e Escorpiões

Local: Galeria de Aquário (andar superior), do Espaço Cultural Renato Russo, na 508 Sul

Datas: dias 8, 9, 14, 15 e 16 deste mês, às 20h.

Classificação indicativa: 16 anos

Entrada franca, com retirada de ingressos uma hora antes do espetáculo (sujeito à lotação)

‌⇒ Espetáculo infantil História da Lua e Sol

Local: Teatro Hugo Rodas, Espaço Cultural Renato Russo, 508 Sul

Data: dias 8 e 9, às 15h

Classificação indicativa livre

Entrada: R$ 30 a inteira e R$ 15 a meia, com ingressos a serem retirados no site Sympla ou no local

⇒ Exposição Robson Graia

Local: Galeria Parangolé, Espaço Cultural Renato Russo, 508 Sul

Data: até o dia 16, sempre de terça a domingo, com visitação das 10h às 20h

Classificação indicativa livre ‌

Programação Cine Brasília

⇒ Sexta-feira (7)

10h: O Gato de Botas 2: O Último Pedido

15h: Close

17h: Pedro e Inácio + La Parle

19h: Acossado (Mostra 5x Godard)

21h30: Canção ao Longe

⇒ Sábado (8)

10h: O Gato de Botas 2: O Último Pedido

15h: Close

17h: Pedro e Inácio + La Parle

19h: A Chinesa (Mostra 5x Godard)

21h30: Canção ao Longe

‌⇒ Domingo (9)

10h: O Gato de Botas 2: O Último Pedido

15h: Close

17h: Pedro e Inácio + La Parle

19h: O Demônio das Onze Horas (Mostra 5x Godard)

21h30: Canção ao Longe.

Com informações da Agência Brasília