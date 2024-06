Mais de 250 novos beneficiários ainda não retiraram Cartão Prato Cheio

A Secretaria de Desenvolvimento Social do DF (Sedes) alerta que há 261 beneficiários que não retiraram o Cartão Prato Cheio nas agências do Banco de Brasília (BRB). São cidadãos que estão em situação de insegurança alimentar e nutricional, fizeram solicitação no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) e foram contemplados com o benefício, mas não estão utilizando o crédito de R$ 250 para a compra de alimento por não terem retirado e desbloqueado o cartão.

Esses 261 beneficiários foram contemplados em maio deste ano. O prazo para retirada do cartão nas agências do BRB vai até 10 de julho. Segundo a legislação do programa, o beneficiário tem dois meses, a contar da disponibilização na agência bancária, para buscar e desbloquear o cartão. Caso contrário, perderá o benefício e precisará fazer nova solicitação no Cras.

“A família que foi contemplada e não retira o cartão acaba ocupando o lugar de outras que estão aguardando; então, a Sedes está encaminhando mensagens aos telefones dessas famílias, comunicando a questão na imprensa e redes sociais para alertar justamente sobre a retirada”, explica a secretária de Desenvolvimento Social, Ana Paula Marra.

O Cartão Prato Cheio atende, atualmente, 100 mil famílias, com ciclo de nove meses de pagamento do benefício. Para saber se foi contemplado e onde buscar o cartão, o cidadão deve acessar o site GDF Social, colocar CPF e data de nascimento de quem foi cadastrado.

O desbloqueio do cartão é feito no caixa eletrônico da agência bancária ou pelo aplicativo do BRB. A partir do momento em que for contemplada, a família recebe o crédito, que é acumulativo. Ou seja, se o cidadão recebe há dois meses e não utilizou o recurso, o crédito referente aos dois meses estará disponível.

*Com informações da Sedes

Agência Brasília