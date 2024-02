Abertas inscrições para processo seletivo de médico psiquiatra e psicólogo

Os interessados podem se inscrever até o dia 20 de fevereiro exclusivamente via internet

O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IgesDF) anunciou a abertura de inscrições para o processo seletivo simplificado visando a formação de cadastro reserva nas áreas de médico psiquiatra e psicólogo hospitalar. Os editais nº 25 e 26 foram divulgados nesta quarta-feira (14) no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF). As inscrições estarão disponíveis até a próxima terça-feira (20).

Para a vaga de médico psiquiatra, os requisitos obrigatórios incluem graduação em medicina, registro no Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal (CRM-DF) e experiência mínima de seis meses na área. São desejáveis conhecimentos em sistemas de gestão e prontuário eletrônico.

A remuneração bruta para o cargo de médico psiquiatra é de R$ 14.617,01, além de incluir benefícios como auxílio-transporte, alimentação, clube de benefícios, abono semestral e folga no aniversário.

Os interessados em concorrer à vaga de psicólogo hospitalar devem atender aos seguintes requisitos obrigatórios: graduação em psicologia, registro no Conselho Regional de Psicologia do Distrito Federal (CRP-DF) e experiência comprovada na área hospitalar. Além disso, são desejáveis pós-graduação na área, conhecimento básico do sistema MV PEP, familiaridade com modelo de evolução psicológica, habilidade na aplicação de testes de rastreio psicológicos e conhecimento em pacote office.

A remuneração bruta mínima oferecida é de R$ 3.216,40, com benefícios como auxílio-transporte, alimentação, clube de benefícios, abono semestral e folga no aniversário.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente via internet, no site do IgesDF, que redirecionará para o site Vagas.com.br. É fundamental que os candidatos verifiquem se preenchem todos os requisitos obrigatórios antes de efetuar a inscrição e mantenham seus dados curriculares atualizados.

O processo seletivo do Instituto também é destinado a pessoas com deficiência (PcD), sendo necessário o registro da informação no momento do cadastro do currículo na plataforma Vagas.com.br. Todos os atos oficiais, resultados e retificações serão divulgados no site do IgesDF, sendo responsabilidade dos candidatos acompanhar as informações e cumprir os prazos estabelecidos para evitar desclassificação.

