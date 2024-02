Mais 20,4 mil casos de dengue no DF

DF registrou 67.897 casos prováveis desde o início do ano. Secretaria de Saúde intensifica ações de atendimento e de combate ao mosquito

Novo boletim epidemiológico de dengue publicado pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) nesta quarta-feira (14) registra 20,4 mil casos prováveis em uma semana, totalizando 67.897 desde o início do ano. Desse total, 66.361 são residentes do Distrito Federal e 1.536 de outras Unidades da Federação, mas que foram atendidos na rede pública do DF.

As Regiões Administrativas (RAs) com mais notificações são Ceilândia (12.983), Taguatinga (3.772), Sol Nascente/Pôr do Sol (3.701), Brazlândia (3.305), Samambaia (2.819), Santa Maria (2.731), São Sebastião (1.968), Gama (1.785), Plano Piloto (1.490) e Guará (1.397). Porém, o documento mostra que a dengue foi identificada em todas as regiões do Distrito Federal, com aumento de 1.303,09% do número de casos prováveis entre moradores do DF, quando comparado a 2023.

Cerca de 800 casos de dengue registrados no DF evoluíram com sintomas que indicam o agravamento da doença, como sangramentos e vômitos persistentes. Este número representa um crescimento de 1.278,9% em relação ao mesmo período de 2023.

Do início de 2024 até o dia 5 de fevereiro, foram confirmados 11 óbitos por decorrência da dengue entre moradores do Distrito Federal. Outros 45 casos estão em investigação.

Combate ao mosquito

O subsecretário de vigilância à saúde, Fabiano dos Anjos, afirma que as ações de combate ao mosquito Aedes aegypti foram intensificadas. “Os dados do boletim epidemiológico ajudam a indicar as áreas onde é importante atuar de maneira intensa, com o apoio de todos os órgãos do Governo do Distrito Federal, além do Exército Brasileiro”, afirma.

A frota de 29 carros do “fumacê” será reforçada com a contratação de mais dez veículos.

Atendimento

O atendimento à população também é intenso. A rede de 176 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e as nove tendas montadas junto a Administrações Regionais registraram 114.023 atendimentos de pacientes com suspeitas de dengue entre 1º de janeiro e 13 de fevereiro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nas UBSs e tendas são realizados os acolhimentos de todos os pacientes e o tratamento e hidratação daqueles classificados como leves. Em caso de gravidade, há o encaminhamento às Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e aos hospitais.

A SES-DF também ampliou o horário de acolhimento das UBSs e vai instalar mais 11 tendas. “Os pacientes com sintomas da doença devem procurar atendimento para evitar um potencial agravamento. Temos profissionais capacitados, infraestrutura e os insumos necessários para enfrentar esse aumento no número de casos e contamos com o apoio da população para adotar as medidas necessárias para conseguirmos deter o avanço do mosquito transmissor”, afirma a secretária de saúde, Lucilene Florêncio.