Equipes retiram entulho de construção de tesourinha da 209/210 Sul

Caminhão derrubou o material e motorista fugiu do local; Administração do Plano Piloto providenciou a limpeza para evitar entupimento de bocas de lobo e e do sistema de águas pluviais

Na tarde desta quarta-feira (14), um caminhão tipo caçamba que transportava entulho de construção derrubou todo o material na tesourinha da 209/210 Sul. O motorista fugiu do local. A Administração do Plano Piloto prontamente acionou equipes para realizar a limpeza do espaço com caminhões, retroescavadeira e caminhão-pipa, além do SLU. A preocupação era retirar todo material para evitar o entupimento das bocas de lobo e do sistema de águas pluviais da tesourinha. A Administração irá tentar identificar o responsável ou empresa para que seja notificado. Leia também Tendas de acolhimento já atenderam mais de 31 mil pessoas

O administrador do Plano Piloto, Valdemar Medeiros, lembra que na semana passada as tesourinhas da Asa Norte receberam uma operação de limpeza para desobstrução das bocas de lobo. "Temos equipes todos os dias nas ruas fazendo os serviços de manutenção na região. Peço que a população ajude na fiscalização e também denuncie quem suja a nossa cidade", afirma o administrador. *Com informações da Administração Regional do Plano Piloto Agência Brasília