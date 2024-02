Tendas de acolhimento já atenderam mais de 31 mil pessoas

Mais 11 estruturas serão instaladas para ampliar os serviços disponíveis; unidades básicas de saúde e tendas somam 114 mil assistências até 13 de fevereiro

As tendas de acolhimento e hidratação de pacientes com dengue foram responsáveis pelo atendimento de cerca de 27,28% dos pacientes com suspeita da doença no Distrito Federal. De 20 de janeiro, quando foram inauguradas, até 13 de fevereiro, as tendas registraram 31.108 pacientes atendidos. Desse total, 8.272 necessitaram de hidratação intravenosa. Até o momento, o mês de fevereiro registrou 47.736 atendimentos, tanto em tendas quanto nas unidades básicas de saúde (UBSs).

Ao todo, reunindo os dados das UBSs e das tendas, foram mais de 114 mil atendimentos, no período de 1º de janeiro a 13 de fevereiro, terça-feira de Carnaval. Mais 11 estruturas serão montadas para ampliar a assistência.

De 1º a 19 de janeiro deste ano, antes da instalação das tendas, as UBSs registraram 25.475 atendimentos. Na época, as unidades já estavam adaptadas para acolhimento de casos suspeitos de dengue, com salas equipadas para hidratação intravenosa.

A instalação das tendas aumentou em cerca de 60,2% as assistências daquele mês e, do período de 21 a 31 de janeiro, foram 40.812 pacientes atendidos. Ao todo, a Secretaria de Saúde (SES-DF) acolheu 66.287 pacientes com dengue, em janeiro, considerando as assistências em UBSs e tendas.

Estratégia de atuação

As tendas de acolhimento foram implementadas diante da necessidade de ampliar a assistência ofertada aos usuários com suspeita de dengue. O objetivo é reduzir as complicações e óbitos. No momento, as tendas estão distribuídas em nove regiões administrativas do DF: Sol Nascente, Brazlândia, Estrutural, Recanto das Emas, Samambaia, Santa Maria, São Sebastião e Sobradinho.

A secretária de Saúde, Lucilene Florêncio, ressalta que toda ação realizada é voltada para ofertar o atendimento de maneira rápida aos pacientes com suspeitas da doença, com o intuito de superar a emergência em saúde causada pela arbovirose. Para isso, é preciso que a população busque um dos locais disponíveis. “Estamos ampliando os acessos. Precisamos que a população nos procure assim que os sinais aparecerem. Não se pode deixar agravar com dores, vômitos que não param, temperatura muito alta, esperando dias em casa antes de buscar assistência”, enfatizou.

Além do acréscimo de novas tendas de atendimento, a SES-DF conta, atualmente, com 60 UBSs com horário estendido, sendo dez abertas todos os dias, de 7h às 19h; 49 abertas aos sábados, de 7h às 12h; e 11 abertas de segunda a sexta-feira, até as 22h.

Fluxo de atendimento

As tendas de acolhimento atendem os pacientes enquadrados no quadro clínico A e B, ou seja, casos leves. As ocorrências mais graves são encaminhados para as unidades de pronto atendimento (UPAs) ou aos hospitais.

No local, os pacientes realizam triagem, avaliação e medicação, nos casos necessários. Durante o fluxo de atendimento, casos suspeitos realizam testes rápidos de dengue, cujos resultados duram de 15 a 25 minutos. A medicação e a hidratação intravenosa podem durar até 40 minutos.

*Com informações da Secretaria de Saúde

Agência Brasília