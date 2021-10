A vacinação para adolescentes de 12 a 17 anos deve ser intensificada na próxima semana

O subsecretário disse que 73% desses jovens já estão vacinados e faltam cerca de 82 mil doses para completar a imunização

O subsecretário de Vigilância à Saúde, Divino Valero, informou nesta quinta-feira, 14, que uma intensificação na vacinação para adolescentes de 12 a 17 anos deve ser feita no início da próxima semana. O subsecretário disse que 73% desses jovens já estão vacinados e faltam cerca de 82 mil doses para completar a imunização.

Valero informou que as novas doses devem ser entregues na sexta-feira, 15. “Amanhã o Ministério da Saúde estará colocando em pauta as doses para adolescentes e no início da semana que vem nós teremos como retornar a vacinação desse grupo. Nos falta 82 mil doses e o ministério já garantiu a entrega até sexta-feira”, disse.

O subsecretário contou que houve uma paralização na aplicação das doses à adolescentes no domingo, 12, mas as aplicações já foram retomadas e devem ser intensificadas com a chegadas de mais imunizantes para completar a vacinação do grupo. A pausa vacinação aconteceu por uma demora na entrega de doses por parte do Ministério da Saúde, segundo Valero.

Valero disse ainda que restam cerca de 1.000 doses da vacina Pfizer destinadas à adolescentes no Distrito Federal.