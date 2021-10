Divulgado resultado de seleção de cadelas para castração

Lista está disponível no site do Brasília Ambiental; cirurgias começam nesta sexta-feira (15)

A Unidade de Gestão de Fauna (Ufau) do Instituto Brasília Ambiental já tem o resultado da seleção dos tutores de cadelas cadastradas para a 4ª Campanha de Castração de Cães e Gatos. As cirurgias serão realizadas no período compreendido entre esta sexta-feira (15) e 10 de dezembro, sempre de terça a sexta-feira, na unidade escolhida no ato do cadastro.

No dia em que estiver agendado o procedimento, é obrigatório apresentar o cadastro como usuário externo no Sistema Eletrônico de Informações (SEI), assim como a apresentação de um comprovante de endereço em nome próprio e somente do Distrito Federal. O não cumprimento dessas obrigações impedirá a realização da cirurgia, e o tutor perderá a vaga.

Caso não consiga comparecer na data agendada pelo Brasília Ambiental, o tutor deverá solicitar o cancelamento em até dois dias úteis antes da cirurgia. Já em caso de falta, não serão aceitos novos cadastros do mesmo CPF e endereço por um período de 12 meses.

Veja aqui as orientações de cada unidade veterinária para o dia da cirurgia.

Confira a lista com os tutores selecionados.

Para dúvidas sobre o programa de castração, entre em contato pelo e-mail [email protected] ou pelo WhatsApp (61) 98553-2756.

Agência Brasília