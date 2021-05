Eles deverão se apresentar na Unidade Básica de Saúde 1 do Guará, que dispõe de estrutura para receber pedestres e na modalidade drive-thru

A vacinação começará nesta sexta-feira (21), com mil docentes de creches das redes públicas e particulares de ensino. Eles fazem parte dos primeiros 5 mil educadores a receberem o imunizante, de acordo com a Secretaria de Saúde (SES/DF). Eles deverão se apresentar na Unidade Básica de Saúde 1 do Guará, que dispõe de estrutura para receber pedestres e na modalidade drive-thru.

Anteriormente, a imunização começaria no sábado (22), mas a SES/DF adiantou o processo de vacinação destes profissionais. A pasta ressaltou ainda que não haverá aplicação de doses no fim de semana. A campanha prioritária terá continuidade, portanto, a partir de segunda-feira (24).

De acordo com Osnei Okumoto, secretário da pasta, esta é uma etapa relevante na imunização da população, uma vez que a categoria é quem estará em contato direto com muitas crianças no retorno presencial das aulas. “Por determinação do governador Ibaneis Rocha, estamos iniciando a vacinação dos professores, dando preferência primeiramente para os profissionais que trabalham em creches, de forma a permitir que os pais de família que trabalham fora possam ter onde deixar seus filhos”, afirmou.

Ainda segundo a SES/DF, o DF ainda não tem doses suficientes para vacinar todos os profissionais da educação de uma vez – por isso a preferência por aqueles que cuidam dos pequenos em creches públicas e privadas. O processo de imunização, portanto, ocorrerá por fases, sem necessidade de agendamento prévio.

A ordem com os nomes e CPFs dos contemplados para receber a vacina foram enviados pela Secretaria de Estado de Educação (SEE/DF) à cúpula da Saúde na quinta-feira passada (13). A vacinação ocorrerá em pontos específicos que serão anunciados durante o decorrer da semana.

Ao comparecer ao local de vacinação, os profissionais deverão apresentar crachá funcional, ou contracheque recente para comprovar o vínculo com a instituição de ensino. Além disso, será exigido o documento de identificação com foto e CPF.

A reportagem contatou as Secretarias de Saúde e Educação para saber se a vacinação terá uma vacina específica para a imunização dos profissionais de educação, mas não obteve resposta. Se a opção for a CoronaVac, haverá tempo hábil para completar a imunização antes de agosto – mês no qual o governador pretende retornar com as aulas presenciais.

Se forem aplicadas as vacinas da AstraZeneca e Pfizer, porém, a segunda dose acontecerá somente após 90 dias após a primeira – isto é, somente em agosto ou setembro. Apesar da alta porcentagem de eficácia já na primeira dose de ambas as vacinas, a entidade sindical dos professores de escolas públicas (Sinpro) defende a volta apenas com a dupla aplicação.

O Jornal de Brasília também questionou quantos professores serão vacinados no DF ou se educadores de outros tipos de ensino fora das salas de aula tradicionais – como os de língua inglesa particulares, CILs e cursinhos preparatórios – estarão incluídos na vacinação. Não obtivemos resposta até o fim desta edição. O espaço permanece aberto para manifestação.