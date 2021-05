395.213 pessoas já foram infectadas na capital,95,9% (378.885) deste número estão recuperados. Do total de casos, 8.399 (2,1%) faleceram

O Distrito Federal (DF) registrou, nas últimas 24 horas, 990 novos diagnósticos de Covid-19 e 33 mortes. Desde o início da pandemia, 395.213 pessoas já foram infectadas na capital, sendo que 95,9% (378.885) deste número estão recuperados. Do total de casos, 8.399 (2,1%) faleceram em decorrência de complicações causadas pelo vírus.

Do total de óbitos notificados, dois ocorreram hoje, sendo duas mulheres. De acordo com o relatório, dos óbitos registrados hoje e que ocorreram anteriormente, 16 eram do sexo feminino e 17 eram do sexo masculino.