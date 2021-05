Taguatinga recebe etapa do programa Livre de Carcaças

Identificação dos veículos abandonados é feita pelos Conselhos Comunitários de Segurança (Consegs)

A Operação DF Livre de Carcaças foi lançada em fevereiro de 2020 e, desde então, já retirou 618 veículos abandonados das ruas do Distrito Federal. As ações englobam várias regiões administrativas do DF e ocorrem sob a coordenação da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP/DF). Com a retirada desses materiais das ruas, o GDF também elimina os focos do mosquito Aedes aegypti – transmissor de dengue, zika e chikungunya. Nesta quarta-feira (19), as equipes estiveram em Taguatinga e chegaram a remover dez veículos ao depósito. As informações são da Agência Brasília.

A identificação dos veículos abandonados é feita pelos Conselhos Comunitários de Segurança (Consegs), como explica o secretário de Segurança Pública, delegado Júlio Danilo. “Esta é uma ação conjunta e essencial para o combate à dengue no DF. Ela é realizada há mais de um ano com apoio irrestrito dos Consegs, que fazem o mapeamento desses carros abandonados previamente e encaminham para SSP/DF”.

As secretarias de Cidades, Executiva de Políticas Públicas e DF Legal, o Departamento de Trânsito (Detran) e a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) participam da ação. A Diretoria de Vigilância Ambiental (Dival) da Secretaria de Saúde (SES), a Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) e o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) também fazem parte da DF Livre de Carcaças, que, nesta quarta-feira (19), contou, ainda, com o apoio e segurança da Divisão de Operações Especiais (DOE), da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).

De acordo com o secretário, a retirada dos materiais das ruas contribui também para o aumento da sensação de segurança da população. “Os carros abandonados podem servir como ponto para prática de crimes. Além disso, compactua para nossa política de Segurança Pública, que inclui a identificação e resolução de desordens em áreas públicas”, reforça o secretário.

A população pode contribuir com a identificação dos carros abandonados nas ruas. Para isso, basta enviar uma mensagem por e-mail, com informações que facilitem a localização do material. “Esse trabalho conjunto é fundamental para continuidade da ação e, para isso, contamos sempre com a participação popular, seja por meio das reuniões dos Consegs ou enviando e-mail com a localização dos carros. O apoio das administrações regionais também é primordial para nosso planejamento e atuação”, ressalta o coordenador dos Conselhos de Segurança (Consegs), da SSP/DF, Marcelo Batista.

Segurança

Toda a ação foi acompanhada por policiais da Divisão de Operações Especiais (DOE), da PCDF. “Sempre que solicitado, damos esse apoio à ação, que acreditamos que tem um reflexo muito positivo na redução da criminalidade”, avalia o agente Marcos D’Avila Teixeira.

Ação pioneira

A DF Livre de Carcaças teve início em fevereiro de 2020 e já foi realizada em Samambaia, Candangolândia, Guará, Sudoeste, Taguatinga, SIA, Plano Piloto, Paranoá, Ceilândia, Santa Maria, Gama, Recanto das Emas, Riacho Fundo, Sobradinho, São Sebastião, Núcleo Bandeirante, Arniqueira, Riacho Fundo II, Cruzeiro e Planaltina. Também foram contempladas as faixas de domínio do DER, pátios da 6ª, 15ª e 19ª delegacias de polícia e Setor de Oficinas Sul (SOF).