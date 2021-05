Crédito do Cartão Material Escolar entra na conta nesta quarta-feira (19)

Para quem está na educação infantil e no ensino fundamental, o auxílio é de R$ 320. Estudantes do ensino médio recebem R$ 240

O valor total gasto na segunda etapa do Cartão Material Escolar (CME) foi de R$ 4.513.120. O crédito será depositado nesta quarta-feira, 19 e cairão até o fim do dia. Os depósitos vão beneficiar 15.227 estudantes. Para quem está na educação infantil e no ensino fundamental, o auxílio é de R$ 320. Estudantes do ensino médio recebem R$ 240.

Os créditos estarão disponíveis para novos estudantes da rede pública que fazem parte do Programa Bolsa Família neste segundo lote. Também serão contempladas aquelas famílias que fazem parte do público do primeiro lote, e que ainda não tinham recebido o crédito de algum dos filhos.

O primeiro lote foi pago, em março, para estudantes que já eram da rede pública em 2020, e possuíam o cartão físico e cujos pais ou responsáveis legais ainda fazem parte do Programa Bolsa Família, do governo Federal.

As listas dos materiais foram atualizadas e alguns itens foram incluídos. Em 2021, permanece na listagem o chip para dispositivo móvel, que viabiliza a instalação do aplicativo Escola em Casa DF, necessário para acesso à plataforma Google Sala Aula com os pacotes de dados pagos pela Secretaria de Educação.

O terceiro, e último lote, tem previsão de ser creditado ainda em maio. Ele vai contemplar os novos estudantes que efetivaram matrícula no período de vagas remanescentes.

Com informações da Agência Brasília