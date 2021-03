‘A saúde tem que vir na frente’, diz Ibaneis

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), se reuniu com lideranças do setor produtivo da capital para prestar esclarecimentos sobre as medidas restritivas adotadas

Guilherme Gomes

[email protected]

Nesta segunda-feira (1º), o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), se reuniu com lideranças do setor produtivo da capital para prestar esclarecimentos sobre as medidas restritivas adotadas para a contenção da Covid-19 na cidade.

Por meio do Twitter, Ibaneis disse que a taxa de transmissibilidade do vírus está muito alta e este foi o principal motivo para o decreto do fechamento. “É preciso reduzir a circulação de pessoas na cidade ou não vamos sair da crise”, escreveu o governador.

“O que eu não quero que aconteça no DF é ver fila de ambulância na porta de hospitais sem que haja vagas para tratar os doentes. Isso eu vi em outros estados e outros países. É preciso cuidar da nossa economia, mas a saúde tem que vir na frente”, completou.

Sobre os empresários, Ibaneis Rocha afirmou que nenhum setor da economia é culpado pela disseminação do vírus. “Há mais contaminação em alguns deles, é certo, mas não se pode culpar ninguém. Mas é preciso reduzir a circulação de pessoas na cidade; é a única forma de conter o vírus”, disse.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Diminuindo a taxa de transmissão e aumentando o número de leitos de UTI vou reabrir todas as atividades, começando com as de menor impacto. O GDF depende da geração de empregos e dos impostos; é do meu maior interesse que o setor produtivo volte a funcionar”, afirmou Ibaneis.

O governador do DF lembrou que no fim de semana abriu 60 novos leitos de UTI para covid-19 e imediatamente 54 deles foram ocupados. “Isso mostra a gravidade da situação no DF. O decreto de lockdown não me traz nenhum tipo de satisfação, pelo contrário. Mas eu não posso fugir das minhas responsabilidades”, desabafou.

Por fim, o governador alertou que todos os setores da economia podem voltar a funcionar em 15 dias. “Alguns vão voltar antes. Mas antes precisamos aumentar o número de UTIs e reduzir a taxa de transmissão do vírus. E para isso precisamos da colaboração de todos”, finalizou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Covid-19 no DF

Até a publicação desta reportagem, desde o início da pandemia, 296.694 pessoas já foram infectadas na capital e, até domingo (28), 8.475 casos estavam ativos. As regiões com mais casos confirmados são Ceilândia (32.426), Plano Piloto (27.828) e Taguatinga (23.822).

Do total de 296.694 mil casos, 4.838(1,6%) faleceram em decorrência de complicações causadas pelo vírus e 283.381 (95,5%) estão recuperados. Do total de óbitos, 435 eram moradores de outros estados.

Manifestações contra o lockdown

Comerciantes e empresários do DF se reuniram, neste domingo (28), no Lago Sul (DF) para protestarem contra o decreto do governador Ibaneis Rocha (MDB), que suspende todas as atividades e o funcionamento de estabelecimentos comerciais e industriais considerados não essenciais

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O objetivo da manifestação no Lago Sul era chegar até a casa do governador, localizada no bairro nobre de Brasília. Em um primeiro momento, os manifestantes não conseguiram sucesso pois a via de acesso estava bloqueada pela Polícia Militar (PM). Entretanto, foram a pé até a porta da casa de Ibaneis. Com gritos de “Fora Ibaneis” os manifestantes se aglomeraram e foram acompanhados de perto pela PM.