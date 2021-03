Governador do Pará vai visitar o DF para tentar comprar vacina Sputnik V

No Brasil, o imunizante russo é produzido pela União Química, que tem sede em Santa Maria-DF

O governador do Pará, Helder Barbalho, anunciou nas redes sociais que vai visitar a fábrica da União Química, em Santa Maria-DF, nesta terça-feira (1º), para conversar sobre a vacina russa Sputnik V. A União Química produz o imunizante no Brasil, e o objetivo de Barbalho é comprar doses.

“Na próxima terça-feira estarei em Brasília junto a diversos governadores para visitar o laboratório União Química”, disse o governador, “no sentido de negociar junto à embaixada russa a aquisição de vacina para ampliar a vacinação em todo o nosso estado [do Pará]”, prosseguiu.

Barbalho disse ainda que o estado tem recursos garantidos para comprar 3 milhões de vacinas. “Mas também quero informar que, na quarta-feira, deve estar chegando um importante lote de vacinação vindo do Ministério da Saúde”, comentou o governador.

Embora esteja sendo produzida no DF, o governador Ibaneis Rocha não tem a intenção de comprar doses da Sputnik V de forma independente, tampouco de outra vacina. Ibaneis já declarou que confia no cronograma do Ministério da Saúde e seguirá aguardando os repasses da pasta.

Sobre a vacina russa, a Sputnik V foi o primeiro imunizante contra o novo coronavírus a ser registrado no mundo. O Ministério da Saúde da Rússia fez o registro no dia 11 de agosto de 2020. De acordo com o Centro Nacional de Pesquisa de Epidemiologia e Microbiologia Gamaleya, a eficácia é superior a 91,4%.