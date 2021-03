Capital Federal recebe novas operações do Hospital Total Health

No próximo dia 21 de março, Brasília ganhará o atendimento mais humanizado e especializado dentre os Hospitais de Transição e Cuidados Paliativos.

Considerado como pioneiro em estrutura de Hospital de Transição e Cuidados Paliativos, o Hospital Total Health, que já desenvolve um trabalho de ponta, em Vitória–ES, traz para o centro do coração do Brasil, no dia 21 de março, uma instituição focada em saúde com novos padrões de acolhimento. Com foco em humanização e a excelência em cuidados assistenciais, o Hospital Total Health é referência em atendimento, oferecendo o que há de melhor em estrutura para pacientes pós-agudos e crônicos com atendimento altamente qualificado e com foco na qualidade de vida de seus pacientes e familiares.

Com uma sistemática diferenciada, o Total Health proporciona a continuidade ao tratamento, de forma personalizada, por meio de reabilitação parcial ou total promovida por uma assistência multidisciplinar e preparando os pacientes para o retorno aos lares, bem como os familiares para os cuidados posteriores em domicílio. “Essa é uma diretriz fundamental da instituição. Para os pacientes em transição, nós precisamos estar próximos da família e de seu cuidador. Além disso, precisamos oferecer dignidade aos pacientes em final de vida”, enaltece Juliana Wolff, gerente geral do Hospital Total Health Brasília.

No que tange os cuidados paliativos, o hospital trabalha na promoção da assistência integral supervisionada por uma equipe interdisciplinar com o objetivo de melhorar a qualidade de vida do paciente (muitas vezes em condição grave e ameaçadora) e, em alguns casos, aumentar a sua sobrevida. “O nosso foco deixa de ser unicamente a doença e passa a ser o paciente e seus familiares”, explica a gerente Juliana.

Um segmento com atuação estratégica e essencial é o de cuidados de fim de vida, no qual são ofertados aos pacientes com funções orgânicas em declínio, que estão dentro de um quadro considerado irreversível.

O Hospital Total Health terá uma equipe disciplinar composta por geriatras, paliativistas, infectologistas, pneumologistas, psicólogos, fonoaudiólogos, assistentes sociais, enfermeiros, nutricionista, fisioterapeutas e psiquiatras. A unidade hospitalar não vai oferecer procedimentos cirúrgicos e nem unidades de Pronto Socorro, trabalhando apenas com internação.

O perfil de atendimento da unidade hospitalar contempla pacientes e crianças acima de 5 anos, adolescentes, adultos e idosos, pacientes para transição do hospital para a casa após reabilitação parcial e total, pacientes de baixa, média e alta complexidade, portadores de sequelas clínicas e neurológicas graves. Além disso, pacientes acamados e dependentes de cuidados e pacientes com ou sem ventilação mecânica receberão esse suporte. E por último, pacientes que recebem dietas por sonda nasoenteral ou de gastrostomia.

Hospital Total Health

O Hospital Total Health atua com unidades de Hospitais de Transição e Especializados em Cuidados Paliativos. O foco em humanização e a excelência em cuidados assistenciais são frutos da experiência e pioneirismo no mercado nacional.

Serviço:

Inauguração: 21 de março de 2021

Endereço: ST SHLS Conjunto A, SN, Edifício Pio X, Quadra 716 – Bloco B – Asa Sul – CEP: 70.390-906 – Brasília/DF

Telefone: (61) 3248 2700/9949 3940