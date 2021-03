Fila de pacientes que esperam por cirurgias ortopédicas cai em 58%

Foram feitas 20 cirurgias nas duas últimas semanas, e mais 14 estão previstas para os próximos dias

A fia de pacientes que esperam por cirurgias ortopédicas de urgência e emergência no Hospital de Base caiu 50% nos últimos dias. 20 pessoas foram operadas nas últimas duas semanas.

Os procedimentos devem continuar. Estão previstas 14 cirurgias nos próximos dias.

A redução é trabalho de uma força-tarefa composta por 49 ortopedistas, além demais profissionais do local, como enfermeiros e técnicos de enfermagem. Para a mobilização, estão sendo usadas duas salas do centro cirúrgico.

Os insumos para as cirurgias chegaram no dia 12 de fevereiro, após o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (Iges-DF) regularizar os débitos junto aos fornecedores.

Até o momento, foram abastecidos os estoques de prótese de quadril, utilizada em pacientes com fratura de colo de fêmur, e de placas e parafusos, usados em diversos tipos de cirurgias ortopédicas.