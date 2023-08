500 mil pessoas devem visitar a Festa do Morango

A novidade deste ano, além de a programação dispor de um dia a mais de festejo, são as estruturas adaptadas para pessoas com deficiência (PcD)

A 27ª Festa do Morango, que acontecerá nos próximos dois finais de semana (1º a 3 e 6 a 10), deverá receber aproximadamente 500 mil pessoas. A feira acontecerá na sede da Associação Rural e Cultural Alexandre Gusmão (Arcag), localizada no km 10 da BR-080, em Brazlândia.

Para a festança, o Governo do Distrito Federal (GDF) investiu R$ 3,6 milhões. A programação conta com entretenimento para todas as idades. Para a montagem, realização do evento e desmontagem, estão sendo gerados cerca de 1.500 empregos diretos e indiretos.

A novidade deste ano, além de a programação dispor de um dia a mais de festejo, são as estruturas adaptadas para pessoas com deficiência (PcD). E não para por aí: a organização do evento vai disponibilizar uma sala do silêncio para crianças com transtorno do espectro autista ou do processamento sensorial. As estruturas foram adaptadas com apoio da Secretaria da Pessoa com Deficiência, que sinalizou os espaços que devem estar acessíveis para quem tem mobilidade reduzida.

“Teremos uma festa acessível neste ano, com rampas de acesso e a sala do silêncio para crianças que eventualmente ficarem agitadas. A Secretaria da Pessoa com Deficiência nos solicitou essa adaptação e nós, prontamente, atendemos. A pasta também estará com um estande na festa”, defendeu o administrador regional de Brazlândia, Marcelo Gonçalves.

Com espaço previsto de seis hectares, haverá atrações para a criançada, com brinquedoteca, além de 44 estandes de produtores locais de morango, 40 expositores de flores e outros 105 de artesanato.

“Teremos um galpão inteiro somente para as crianças, com fazendinha e um parque de diversões. Teremos também expositores de máquinas agrícolas e a famosa Morangolândia, onde é exposto tudo que é feito derivado do morango: fondue, bolo, torta, geleia, suco e até chope”, detalhou o administrador.

Na última edição, que ocorreu em 2022, a Festa do Morango movimentou aproximadamente R$ 13 milhões. A estimativa para este ano é que a comercialização seja ainda maior, com um dia a mais de festa, e atinja a marca de R$ 15 milhões.

Nos dias 1º, 6 e 8 de setembro, o horário da festa é das 18h às 2h. Nos demais dias, das 10h às 2h. A entrada é gratuita. Os shows com artistas locais estão previstos para começarem às 19h e as atrações nacionais, a partir das 22h.

Produção de morango

Brazlândia é responsável por 96% do cultivo do morango na capital do país – os outros 4% vêm, principalmente, de São Sebastião e do Gama. Dados da Emater-DF apontam que, em 2022, o Distrito Federal colheu 6,5 mil toneladas do alimento. Para este ano, a expectativa é que haja um aumento de 7% na produção do fruto.

O Valfredo Pereira de Oliveira, 52 anos, é um dos produtores de morango na região de Brazlândia. A Chácara Belmonte, onde ele e a família plantam e colhem o fruto, totaliza quatro mil plantas de morango. Somadas às plantas que eles têm em outras propriedades, são mais de 100 mil mudas de morango.

“Nós estamos há uns 30 dias nos preparando para o que levar para a festa. Minha filha tem uma confeitaria e ela usa os nossos morangos, orgânicos, para fazer bolo, torta, bombom e fondue, e comercializar todos esses itens. Como são de qualidade, todo ano tem fila no nosso estande para comer nossos produtos”, compartilhou.

Segurança pública

A Festa do Morango ocorre às margens da BR-080, por isso a organização e a fluidez do trânsito ficarão a cargo da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Além do efetivo ordinário que está previsto para trabalhar nas datas do evento, serão empregados 180 policiais rodoviários a mais para garantir a segurança viária. A atuação das equipes policiais será na rodovia com foco na orientação e sinalização viária a fim de propiciar a fluidez do trânsito e prevenir a ocorrência de acidentes.

A PRF orienta que os frequentadores planejem com antecedência o meio de transporte a ser utilizado (carona ou transporte por aplicativo) para evitar a direção caso haja consumo de álcool.

Já o policiamento na área interna do evento será de responsabilidade da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). De acordo com o administrador regional de Brazlândia, Marcelo Gonçalves, haverá um ponto de apoio da corporação dentro do evento. “Logo no início, bem na entrada, a gente vai montar a cidade da segurança. Todo mundo vai precisar passar por uma revista para acessar a festa”, pontuou. “Não há registros de ocorrências nas últimas edições dentro da festa e a gente espera que essa tradição se perpetue nesta edição”, completa.

O comandante do Batalhão de Policiamento Rural (BPR), major Rafael Branquinho da Cunha, explica que sua tropa faz a segurança da festa há quase 10 anos, implementando uma proteção adequada para grandes eventos, com diferentes modalidades de policiamento no perímetro do local.

“A região fica muito segura. Levamos mais profissionalismo e é por isso que a população pode se sentir cada vez mais protegida.” O efetivo do Batalhão Rural contará com o apoio de outras unidades do Comando de Policiamento Especializado (CPESP), como o Batalhão de Policiamento Ambiental (BPMA), Batalhão de Policiamento Escolar (BPESC), além do 16° Batalhão de Polícia Militar (16° BPM), dividindo o policiamento entre os turnos do festejo.

O comandante do BPR também reitera a importância de outras forças policiais nesse tipo de comemoração para aproximar a comunidade com a Polícia Militar: “Colocamos motos, cavalaria, cães. Tudo que possa trazer mais tranquilidade e paz para os participantes. O público aumenta ano após ano e nosso patrulhamento colabora com isso”, explicou.

A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF) também ressalta que o Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) estará preparado com veículos adicionais, prontos para realizar atendimentos pré-hospitalares, operações de salvamento, primeiros socorros e combate a incêndios, se necessário.

Atrações musicais

Além das variadas opções de lazer e gastronomia durante o dia, a Festa do Morango é tradicionalmente conhecida pelos shows musicais realizados durante o evento. Nesta edição, não poderia ser diferente. Confira o que está previsto para agitar a noite durante o festejo:

1º/9: Nadson, o Ferinha

2/9: Jefferson Moraes

3/9: Naiara Azevedo

6/9: Vitor & Luan

7/9: Matheus Fernandes

8/9: Léo & Raphael

9/9: Akatu

10/9: Zé Vaqueiro

Os shows com artistas locais estão previstos para começarem às 19h e as atrações principais, a partir das 22h, no palco principal. A programação está sujeita a alteração sem aviso prévio.

As informações são da Agência Brasília