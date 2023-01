4º suspeito de matar família se entrega à polícia

Carlomam do Santos Nogueira, de 26 anos, estava sendo procurado pela polícia desde o último domingo (22).

O quarto suspeito de participar do assassinato de toda uma família se entregou, na tarde desta quarta-feira (25), à Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).

Carlomam do Santos Nogueira, de 26 anos, estava sendo procurado pela polícia desde o último domingo (22).

O suspeito foi identificado por meio de impressões digitais encontradas no cativeiro em que duas vítimas foram mantidas, em Planaltina, além da relação com Horácio Carlos, de 49 anos, e Gideon Batista, de 55 anos, outros suspeitos já presos por participação nos crimes.

Carlomam se entregou na 30º Delegacia de Polícia, em São Sebastião. Pouco antes, a PCDF divulgou uma recompensa por informações sobre o paradeiro do homem.

Caso

No último dia 13, a cabeleireira Elizamar e seus três filhos desapareceram após deixarem a casa do sogro, onde ela teria ido para buscar o marido, Thiago Gabriel. Dois dias depois, o carro da cabeleireira foi encontrado queimado com quatro corpos carbonizados na GO-436, em Luziânia (GO).

No mesmo dia, Thiago, os sogros de Elizamar, Marcos Antônio de Oliveira e Renata Juliene Belchior, e a cunhada, Gabriela Belchior, também desapareceram. Na madrugada do sábado (14), o carro de Marcos foi encontrado também queimados com os corpos da esposa e da filha dele, na BR-251, próximo a Unaí (MG).

Ainda no dia 17, a ex-esposa de Marcos, Cláudia Regina Marques de Oliveira, e a filha dela, Ana Beatriz Marques de Oliveira, também tiveram o desaparecimento registrado. Mesmo assim, familiares delas afirmam que elas teriam sumido ainda no dia 13.

Três homens foram presos acusados de participação no crime. Dos 10 desaparecidos, até o momento, sete corpos foram encontrados, mas apenas cinco foram identificados pelo Instituto Médico Legal (IML). “Ainda temos esperança que ele [Thiago] apareça vivo”, disse a familiar.

Na última quarta-feira (18), a PCDF e o Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) encontraram o corpo de Marcos enterrado na casa onde Renata e Gabriela teriam sido mantidas em cativeiro, em Planaltina.

O cadáver, enterrado em uma cova com 30 a 50cm, estava decapitado e sem os braços. Segundo o tenente Abreu do CBMDF, o estado de decomposição indica que Marcos foi morto entre 4 e 10 dias atrás.