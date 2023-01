PRF apreende bebidas alcoólicas sem nota fiscal em Planaltina-DF

Ao todo, foram apreendidas 1342 caixas de vodkas com suspeitas de estarem adulteradas

Policiais Rodoviários Federais ao realizarem fiscalização de rotina no Distrito Federal, na noite desta terça-feira (24), no km 37 da BR 020, em Planaltina, apreenderam uma carga de bebida alcoólica, que estava sendo transportada sem a devida comprovação fiscal e com suspeita de adulteração, pois as garrafas não estavam com o selo de segurança ou com lacre.



Durante abordagem a um caminhão VW 24.250, cor branca, conduzido por um homem de 48 anos, natural de Cupira (PE), foram encontradas 1324 caixas com 12 garrafas de Vodka em cada.

Segundo condutor a mercadoria foi coletada em Luziânia (GO) e tinha a cidade de Cupira (PE) como destino. O valor aproximado da mercadoria é R$ 386.496,00, se verdadeira. Caso se trate de mercadoria adulterada, um grande prejuízo á saúde, no geral, foi evitado.