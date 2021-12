12º Aniversário Jambeiro Solidário reúne artistas no Clube do Choro

Renata Jambeiro comemora seu 40º aniversário com tradicional festa em prol de instituições carentes

Amanda Karolyne

[email protected]

A cantora e presidente do Instituto Caminhos Abertos (ICA), Renata Jambeiro, celebra nesta hoje a sua quadragésima volta ao sol. Com uma grande festa, a artista irá promover mais um Aniversário Jambeiro Solidário, o 12º da vida e da carreira de Renata. Trata-se de um evento para comemorar os aniversários da artista ajudando a quem precisa.

A festa começa a partir das 19h, no Clube do Choro, um dos grandes espaços culturais do Distrito Federal. O evento contará com o show “Verão 90”, com músicos e bandas locais esbanjando um repertório dos anos 90 para para celebrar a vida, o fim de ano e o aniversário de Renata. “Para curtir aquele som anos 90 que você tem saudade até hoje, receberemos bandas e convidados maravilhosos para olharmos nos olhos um do outro e, acima de tudo, para arrecadarmos as doações”, diz a artista.

A entrada custa R$ 15 e uma lata de leite que será doada para instituições carentes. Renata declara que este evento é uma soma de coisas nas quais ela acredita: amor, arte e cuidado com o outro. “Meu coração está a mil para celebrar meu aniversário em mais uma linda edição desse evento beneficente que nós já conhecemos”, conta.

Convidada como uma das atrações do evento, a musicista Andréa Aiko estará presente. Andréa é carioca de nascença, mas foi radicada na capital federal. A profissional se tornou referência dentro da música autoral de Brasília. Em meio à pandemia, ela lançou o EP “Quero de Novo”, um álbum autoral que mescla samba, baião e música popular brasileira.

“São letras que falam de amor, gentileza, esperança. Lancei na pandemia, em lives mensais, ao ver que as pessoas estavam precisando de uma esperança. E nada como a arte para trazer esse sentimento”, destaca a cantora Andréa.

Além de Andréa Aiko, o Aniversário Jambeiro Solidário contará com outros músicos como Batalá, Daniela Ribeiro, Indiana Nomma, Luciana Oliveira, Kalinka Barroso, Kris Maciel, entre outros. Renata comemora e diz ser ótimo receber tantos artistas na roda de afeto que é o seu aniversário. A artista anuncia que o samba terá uma cuíca indomável, violões com cordão de ouro e percussões encantadas, além de “teclado nervoso e baixo da alegria para a gente entoar aqueles clássicos do fundo do coração e fazer o bem a quem precisa.”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Neste ano, a realização do evento beneficente conta com o apoio do Instituto Caminhos Abertos, em parceria com Clube do Choro, Ritmiza Produções e as produtoras Ana Martins e Iris Moraes.

Sobre a cantora

Renata Jambeiro é cria do Distrito Federal. Nascida em 22 de dezembro de 1981, a cantora, compositora e atriz é formada em Artes Cênicas pela Universidade de Brasília (UnB). Como diz a própria artista, “Renata Jambeiro é quentura, é calor, é fogaréu, é a cara do Brasil.”

A cantora foi finalista do Prêmio da Música Brasileira-2016 na categoria “Melhor Cantora de Samba”. Renata já emplacou música em novela da Globo — a canção“Levanta”, em parceria com o carioca João Martins, tocou em “A Lei do Amor”, novela das nove da emissora em 2016.

Desde o início de sua trajetória, Renata transita entre teatros intimistas e grandes palcos para multidões. Dona de multi-habilidades, a artista atuou em mais de 20 espetáculos teatrais como atriz, coreógrafa, co-diretora e preparadora corporal. Começou sua trajetória artística no ballet, seguido de dança de rua, jazz, dança de salão, se firmando na dança contemporânea.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além dos álbuns lançados, a cantora ainda ministra workshops de samba e de atuação para cantores, além de cantar ao lado de artistas como Daniela Mercury, Diogo Nogueira, Ney Lopes, Dona Ivone Lara, Chico César, Monarco, Noca da Portela, Fabiana Cozza, Nilze Carvalho, Dorina, Leandro Fregonesi, Ana Costa e outros ícones da MPB.