Ibaneis não receberá mais a dose de reforço nesta terça (21)

O anúncio de que o mandatário receberia a dose foi feita por ele mesmo, durante um evento na Samambaia Sul

Receber a dose de reforço da vacina contra a covid-19 às 18h fazia parte da agenda de compromissos do governador Ibaneis Rocha (MDB) desta terça-feira, (21). O evento, no entanto, foi cancelado.

O anúncio de que o mandatário receberia a dose foi feita por ele mesmo, durante um evento na Samambaia Sul. Na ocasião, Ibaneis disse que iria até a Praça dos Cristais, no QG do Exército, onde é realizada a vacinação noturna. “Eu mesmo vou tomar minha dose hoje a noite na praça dos cristais. Temos mais de um milhão de doses disponíveis”, disse.

Até o momento, o governador não deu mais explicações do porquê não compareceria mais a praça dos cristais, tampouco sobre uma nova data para sua imunização.

O intervalo para terceira dose ou dose de reforço foi diminuído de cinco para quatro meses. O anúncio foi feito por Ibaneis nesta segunda-feira (20), após publicação do Ministério da Saúde.

Apesar do cancelamento da dose de reforço, Ibaneis se posiciona a favor da vacina. Em um apelo, ele pediu que todos fossem à procura da vacina. “Procure as Unidades Básicas de Saúde (UBS) para se vacinar. Só com a vacina voltaremos a normalidade”, afirmou.