Cristofoli lança coleção especial: Cabernet Franc 2023

Lorenzo Cristofoli, jovem enólogo de 29 anos da renomada vinícola Cristofoli, há tempos nutria o desejo de criar um vinhos de estilos distintos, com variedades emblemáticas, concebidos com um propósito inovador, a partir da experimentações de diferentes tipos de vinificação. Assim, surgiu o projeto ‘Coleção’, lançado em 2022, e que acaba de ganhar uma adição: a Coleção Especial Cabernet Franc 2023 – da Vinha à Taça. A novidade se encaixa ao propósito da linha, porém com um avanço significativo, já que o rótulo é resultado de fermentação integral em barrica de carvalho francês, onde estagiou por 12 meses. O vinho chega ao mercado durante o este mês de abril.

Nesse método de vinificação, a fermentação alcoólica ocorre de maneira integral em barrica de carvalho. No processo, o mosto (suco de uva) é fermentado dentro de barricas de carvalho sem transferência para tanques de fermentação. Isso permite que o vinho adquira características específicas do carvalho desde o início do processo, como aromas e sabores de especiarias e tostado. O contato direto com as leveduras presentes naturalmente na barrica também pode contribuir para a complexidade da bebida. Este método, geralmente, é utilizado para vinhos de alta qualidade e produção limitada, pois requer um controle rigoroso da fermentação e do manejo das barricas. A novidade tem partilha limitada com apenas 700 garrafas.

As uvas para este vinho especial são cultivadas nas encostas da Serra do Sudeste, refletindo o terroir único da região. Com a promessa de vinhedos próprios em crescimento, Lorenzo Cristofoli tem em mente expandir ainda mais sua relação com a variedade Cabernet Franc, uma escolha baseada no vasto potencial da casta e sua afinidade com a cultura local. Um testemunho disso são vinhos da Cristofoli feitos com Cabernet Franc datando desde 1951.

Além do Coleção Especial Cabernet Franc 2023, a Cristofoli continua a expandir sua linha Coleção com outros rótulos raros e distintos. Desde o Cristofoli Coleção Riesling Itálico 2023, um branco macerado com uvas desengaçadas manualmente, até o Cristofoli Coleção Sur Lie Método Ancestral SO² Free e o Cristofoli Coleção Tannat 2022, resultado de maceração carbônica,.



A diversidade da linha reflete a paixão e a inovação dos jovens enólogos por trás da marca: Bruna (37), Letícia (26) e Lorenzo (28), que conduzem a vinícola na Rota Cantinas Históricas, em Bento Gonçalves (RS). Mas o portfólio não se encerra aí, devendo trazer, a cada vindima, novos lançamentos alimentados pela criatividade do trio que não se limita a seguir rotinas de produção, sempre inspirados no que a mãe natureza lhes entrega.

Agora, a linha Coleção passa a ter quatro rótulos únicos: Cristofoli Coleção Riesling macerado, Cristofoli Coleção Sur Lie Ancestral, Cristofoli Coleção Tannat com maceração carbônica e o Cristofoli Coleção Cabernet Franc com fermentação integral. A venda é individual, mas a vinícola também oferece a possibilidade de adquirir o kit da Linha Coleção, com os quatro rótulos em uma caixa de madeira personalizada.

Além de sua excelência na produção de vinhos, a Cristofoli abre suas portas para visitantes, oferecendo um programa de enoturismo completo, incluindo um restaurante que celebra a rica gastronomia local. Para outras informações e reservas, visite o site, envie um e-mail para [email protected] ou entre em contato pelo WhatsApp (54) 9 8403.9247.