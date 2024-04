4 bons motivos para saborear Brasília

Uma reinauguração…

Um dos chefs mais renomados da cidade traz novidade. Após abrir o Kinjo em Copacabana, Rio de Janeiro, o gastrólogo peruano Marco Espinoza (foto) reinaugurou o querido Kinjo, que agora está localizado no Fashion Park (SHIS QI 17 Comércio Local, Bloco G, Loja 201 a 204), no Lago Sul. Para quem ainda não conhece a casa, o lugar serve a famosa comida Nikkei (fusão de técnicas japonesas nos pratos peruanos).

… de respeito

Seleção de Sashimi no Kinjo. Crédito: Divulgação

Por trás dos destaques do Kinjo está o talento do Marco em trabalhar com os sashimis. Por isso, a nossa sugestão é a degustação de sashimis (foto): uma seleção única, que une o frescor do atum com gergelim, salmão, peixe do dia, polvo e a barriga de salmão trufada. Perfeito para começar.

Buffet de feijoada no Rubaiyat. Crédito: Divulgação

Uma das melhores feijoadas de Brasília

Todo sábado é sagrado. Principalmente, para um dos pratos mais queridos pelos brasileiros. Aquele composto por feijão preto, arroz e proteínas suínas. E que se harmoniza perfeitamente com uma laranja, uma caipirinha e um samba. Sim, estamos falando dela, a querida feijoada. Entre as mais requisitadas e procuradas de Brasília, está a do Rubaiyat, servida todos os sábados em dinâmica de buffet completo.

Torta de limão com mirtilos, do Café Aroeira. Crédito: Divulgação

Café fresquinho (literalmente)

Já pensou em tomar um café no meio de um viveiro? Essa é a proposta do Café Aroeira, no Lago Norte (Área Especial Número 3, Loja 2, Polo Verde). Com um toque caseiro, o café esbanja delícias e sabores. O espaço serve desde cafés especiais até brunches completos. Entretanto, um dos destaques são as deliciosas tortas. Entre elas, a Torta de Limão com Mirtilo (foto).

Salão Itamaraty, Steak Bull. Crédito: Divulgação.

Celebre com a Steak Bull

Depois de surpreender com os melhores cortes de carnes de Brasília, a Steak Bull traz mais novidades a capital federal. A casa se prepara para a inauguração do Salão Itamaraty. Com capacidade para até 220 pessoas, o lugar oferecerá um ambiente elegante e sofisticado, ideal para casamentos, eventos corporativos, reuniões importantes e festas.