Taste Festival, em São Paulo, abre venda de ingressos

GABRIELE KOGA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O Taste Festival, que já passou por mais de 20 cidades em quase todos os continentes, retorna à capital paulista neste semestre no parque Villa-Lobos. O festival gastronômico acontece nos finais de semana entre o período de 24 de maio a 9 de junho na região oeste de São Paulo.

A oitava edição do evento, com curadoria do consultor gastronômico Luiz Américo Camargo, já tem ingressos à venda no site. A entrada Pass, que varia entre R$ 65 e R$ 80 (inteira), permite o acesso ao local e suas áreas comuns de restaurantes e expositores, além de participação em palestras e aulas gratuitas, mediante inscrição prévia. A programação ainda inclui sets de DJs e música ao vivo. O consumo nos bares e restaurantes é feito à parte.

Visitantes que desejam uma experiência mais completa precisam desembolsar de R$ 300 a R$ 450 (inteira). O ingresso Club tem entrada diferenciada e área exclusiva, também dando direito a um drinque de boas-vindas, cashback de até R$ 80 no cartão consumação e bate-papos com um dos chefs e um concierge, profissional que dará dicas de harmonização entre pratos e bebidas e explicações do menu.

Dentre os restaurantes confirmados, estão: Mocotó, do chef Rodrigo Oliveira, Aizomê, da chef Telma Shiraishi, Le Jazz, do chef Chico Oliveira, e Chez Claude, do chef Claude Troisgros.

Cada restaurante oferece pelo menos quatro pratos em porções que permitem provar mais de uma opção, sendo três deles parte do cardápio fixo das casas e um pensado e preparado para o Taste Festival.

A proposta do evento é oferecer porções menores para que o público possa provar mais opções, incluindo opções vegetarianas e veganas. Os pratos custam de R$ 20 a R$ 55.

No local, também haverá o empório Taste, espaço para compras de ingredientes, doces caseiros, bebidas, queijos, chocolates e utensílios de cozinha. Nesta edição, mais de cem estandes estarão presentes.

TASTE FESTIVAL

Quando 24 de maio a 9 de junho

Onde Parque Villa-Lobos – av. Professor Fonseca, 2.001, Alto de Pinheiros, região oeste

Preço A partir de R$ 65

Link https://brasil.tastefestivals.com/