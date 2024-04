O retorno triunfal do Cantón

Quando o Cantón encerrou sua operação em Brasília, foi um baque para todos que apreciavam não somente o espaço belíssimo, mas também as receitas estupendas e o combo de bom atendimento e preços ótimos. Eu, é claro, senti essa perda.

Desde sua abertura, ele foi alçado ao meu top 3 de restaurantes da cidade. Dentre as várias visitas que fiz em um curto espaço de tempo, nunca tive nenhuma experiência mediana. Se pudesse apontar uma única coisa a melhorar, na época, era a sua localização em uma praça de alimentação de shopping. A casa merecia muito mais.

Agora, não há mais nada a apontar. O Cantón voltou com tudo, sem perder a boa localização central na cidade, bem na entrada Norte do Venâncio Shopping.

Recentemente, visitei o novo endereço e tive o prazer em revisitar seus clássicos. Matei a saudade de wontons fritos (recheados com frango e porco, com toque cantonês e molho de tamarindo); rolinhos primavera (rolinhos fritos recheados com carne e vegetais, acompanhados de molho de tamarindo); e jian bao (pão torrado e cozido no vapor, recheado com porco assado cantonês, vegetais na wok, acompanhado de molho hoisin frutado), como entradas.

Crédito: Max Cajé

Senti um quentinho no coração ao constatar os mesmos sabores inconfundíveis guardados na memória. E, é claro, não poderia deixar de experimentar o Macarrão ao Wok com carne de porco e frutos do mar. Macarrão de arroz é sempre uma delícia, mas precisa de atenção no preparo. Ainda bem que, como sempre, o Cantón não deixou a desejar no quesito. O tempero característico marcou presença, assim como a pimenta, que aparece sem espantar os paladares mais sensíveis.

A felicidade ficou completa com meu queridinho: Polvo Cantón (polvo grelhado com brócolis e cogumelos ao molho Cantón com alho crocante, batatas rústicas com páprica defumada, aioli de gergelim e picles de nabo). Elogiar o ponto do molusco é redundante; já os picles fizeram uma dupla dinâmica com a batata – 10/10.

Crédito: Max Cajé

No cardápio ainda tem Chijaukay (frango desossado crocante ao molho de ostras e cogumelos, arroz frito Cantón e omelete chinês); Sechuan Beef (filé-mignon com vegetais ao wok e molho de ostras, acompanhado de batatas rústicas com chimichurri e arroz frito Cantón); e o Atum Kayten (atum ao panko com cogumelos, tonku e vegetais ao wok com molho de vinho de arroz, tausí e gengibre, acompanhado de arroz frito Cantón). Uma boa variedade para grupos grandes com os mais diversos gostos.

Eu, particularmente, adoro um comeback triunfal, seja em reality show, novela, filme ou série. Mas, no mundo real, o gostinho fica ainda melhor.