Carência de laterais

A convocação de Daniel Alves mostra que o Brasil não possui peças de reposição para a lateral-direita. Algo preocupante para os próximos anos

A lista de Tite, divulgada na última segunda-feira, gerou críticas e preocupações na renovação de jogadores para o sistema defensivo, principalmente nas laterais. Não à toa, Daniel Alves, com seus 39 anos e com um futebol bem aquém do apresentado anos atrás, voltou a ser convocado pelo treinador. Para uma Copa do Mundo. Para muitos, será apenas um mero espectador no banco de reservas. Mas não se iluda: ele possui grandes chances de ser titular.

O outro jogador para posição também não é um garoto. Trata-se de Danilo, ex-Santos, que hoje está na Juventus, da Itália. Com seus 31 anos, é bem provável que também esteja na lista da próxima Copa do Mundo, já que não há nomes novos para a posição. Situação preocupante para o próximo treinador.

Um nome que poderia ser levado em consideração por Tite é Emerson Royal. Contudo, o jogador perdeu pontos com o treinador após a expulsão em um duelo contra a Equador. Apesar de dizer que a situação poderia ser um aprendizado ao hoje integrante do Tottenham, o jogador foi pouco lembrado por Tite desde o caso, no começo deste ano, pelas Eliminatórias. É bem verdade que um lance parecido pelo Campeonato Inglês, onde acabou deixando as travas da chuteira no tornozelo do selecionável Gabriel Martinelli em outubro desse ano. Apesar de Tite dizer que “não sou um técnico que corta a cabeça”, assim o fez.

A situação para a posição é tão complicada que até mesmo Rodinei, super questionado no Flamengo nos últimos sete anos, chegou a ingressar na pré-lista para a Copa. Convocação que seria absurda, mas longe de se equiparar com a nominação de Daniel Alves. Outro ponto a se destacar é que vários dos times brasileiros que brigam por títulos com frequência, como Flamengo e Palmeiras, possuem dificuldades para suprir a posição. Tanto que vêm optando por estrangeiros. O Verdão chegou a ter o uruguaio Viña, vendido recentemente para o exterior. Agora tem o conterrâneo Piquerez. O Flamengo, por sua vez, chegou a ter o também o chileno Isla e mais recentemente contratou Guillermo Varela, uruguaio, que ainda não teve tantas chances no clube em função de lesões – e do bom momento de Rodinei.

É fato que Daniel Alves possui uma larga história com a seleção e foi importante com a camisa da amarela. Há 10, 12 anos. Hoje não mais.

Desde que ele voltou para o futebol brasileiro, em uma passagem fracassada pelo São Paulo – atuando como meia, e não como lateral – já era nítida a queda de rendimento do jogador. Quando voltou para o Barcelona, em vários momentos, como lateral, chegou a passar vergonha. Tanto que para o restante da temporada, o clube catalão deu o seu muito obrigado pelos serviços prestados e o dispensou. Dani chegou a ser cotado em vários times do Brasil. Boa parte da torcida sempre era contra a contratação. Tanto que ele acabou parando no emergente futebol mexicano. Lá, a imprensa local rasgava críticas ao ‘ex-jogador’ em atividade: “limitado” foi mais suave. Ele fez por onde, pois chegou dizendo que poderia jogar em qualquer posição naquela competição. Atuou não como lateral, posição para o qual foi convocado por Tite, mas de volante. Por fim, viu o Pumas ser eliminado do campeonato nacional ainda em setembro.

Não sei o que passa na cabeça de Tite para convocar Daniel Alves. Suas respostas na coletiva foram vazias e sem convencer. Além disso, o treinador se irritou ao saber das críticas que recebia nas redes sociais por ter convocado o veterano jogador. “Não convoco para agradar o Twitter”, disse, em tom de menosprezo. O certo é que ele estará no Mundial, a não ser que uma lesão o tire de campo nos próximos dias – como acontecera na Copa-2018, quando foi cortado e deu lugar a Fagner, do Corinthians – que acabou assumindo a titularidade em função da lesão de Danilo durante a Copa do Mundo daquele ano. Só nos resta torcer para que queimemos a língua.