Sem surpresas, Tite convoca a equipe para a Copa do Mundo

O Brasil estreia na Copa no dia 24, contra a Sérvia. Ainda na primeira fase, enfrenta a Suiça no dia 28 e Camarões no dia 2 de dezembro

A Copa do Mundo de 2022 começa em 13 dias, no dia 20 de novembro. A Seleção Brasileira estreia no dia 24, contra a Sérvia, e o técnico Tite fez hoje (7) a convocação dos 26 jogadores que poderão vestir a amarelinha no Catar.

Além de Tite, também estiveram presentes na coletiva de divulgação da relação de atletas toda a comissão técnica da Seleção Brasileira. O evento foi realizado na sede da CBF, localizada no Rio de Janeiro.

Durante todo o ciclo de Copa do Mundo, que começou após o torneiod e 2018, foram 50 jogos da Seleção Brasileira, com 38 vitórias, nove empates e três derrotas. Ao total, 84 atletas foram convocados e a equipe de Tite acompanhou uma média de 80 jogos por mês no Brasil, América do Norte, Ásia e Europa.

Confira a lista completa

GOLEIROS

Alisson – Liverpool

Ederson – Manchester City

Weverton – Palmeiras

LATERAIS

Danilo – Juventus

Alex Telles – Sevilla

Alex Sandro – Juventus

Dani Alves – Pumas

ZAGUEIROS

Marquinhos – PSG

Thiago Silva – Chelsea

Éder Militão – Real Madrid

Bremer – Juventus

MEIO-CAMPISTAS

Casemiro – United

Fabinho – Liverpool

Fred – United

Bruno Guimarães – Newcastle

Lucas Paquetá – West Ham

Everton Ribeiro – Flamengo

ATACANTES

Neymar – PSG

Vini Jr. – Real Madrid

Raphinha – Barcelona

Antony – United

Rodrygo – Real Madrid

Richarlison – Tottenham

Gabriel Jesus – Arsenal

Pedro – Flamengo

Martinelli – Arsenal

Cronograma