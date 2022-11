‘Não quero agradar o Twitter’, diz Tite em ironia após rejeição por alguns convocados

Em entrevista, o técnico foi questionado se a rejeição pública com alguns nomes, em especial a Dani Alves, poderia atrapalhar o trabalho

Tite convocou os 26 jogadores que representarão a seleção brasileira na Copa do Mundo 2022, no Qatar. Entre os nomes, aparecem Daniel Alves e Gabriel Jesus. A dupla divide opiniões, mas o treinador disse que a preocupação não é agradar as redes sociais.

Em entrevista coletiva depois do anúncio, o técnico foi questionado se a rejeição pública com alguns nomes, em especial a Dani Alves, poderia atrapalhar o trabalho. A jornalista apontou uma enquete no Twitter em que o lateral direito tinha mais de 85% de reprovação para embasar a pergunta.

“Tu não quer fazer uma pergunta tua só e não pegar um gancho de uma outra? Que referência é o Twitter com quantos milhões de torcedores? Não vim aqui pra agradar as pessoas que estão no Twitter, em mídias sociais, e é um público que não sei que percentual é… Por que vou me remeter a eles? O que eu posso fazer eu faço. Eu respeito opiniões divergentes. E não estou aqui para convencer todas essas pessoas, não tenho essa pretensão e não quero. Quero dar dados informativos e verdadeiros para que as pessoas façam suas próprias análises e democraticamente tenham sua opinião. É nossa função aqui passar informações. Agora, opinião em cima disso, poxa, é de cada um. Eles têm todos o meu respeito, mesmo essa parcela diminuta de milhões de brasileiros, 220 milhões… Respeito, sim, mas…”, afirmou o treinador.

Além de Dani Alves, que vai para a terceira Copa do Mundo aos 39 anos, Tite convocou nove atacantes. Entre eles está Pedro, do Flamengo. O time rubro-negro ainda teve mais um jogador convocado: Everton Ribeiro. Já o Palmeiras é o outro clube brasileiro com um representante: o goleiro Weverton.

Daqui a exatamente uma semana, a seleção se apresenta em Turim, na Itália, para iniciar os treinamentos antes de estrear na Copa.

No dia 19, a delegação desembarca em Doha, já no Qatar, e faz os últimos treinamentos até o dia 23. A estreia, contra a Sérvia, acontece em 24 de novembro, às 16h (de Brasília).