PPCUB rápido, mas nem tanto

João Hermeto assegurou que a tramitação do texto no colegiado não será abrupta

O projeto de Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília, PPCUB, deverá ter na Câmara Legislativa tramitação mais rápida do que as propostas anteriores de renovação fundiária, mas os distritais prometem evitar precipitações.

Ex-líder do governo e hoje presidente da Comissão de Assuntos Fundiários, primeira a ser ouvida, o distrital assegurou que a tramitação do texto no colegiado não será abrupta.

“Faremos um trabalho com cautela, ouvindo as partes envolvidas”.

No mesmo padrão, o presidente da Câmara, Wellington Luiz, garantiu celeridade, sem atropelos. “A Câmara fará sua parte”, declarou. A oposição também não prometeu oposição radical.

O líder do PT, Chico Vigilante, lembrou a tramitação de projetos que não foram adiante e disse que, junto com sua equipe, irá ler a nova proposição “com a maior atenção”.