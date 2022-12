Ibaneis mobiliza toda a segurança; militantes terão prazo para se retirarem

O militante Alan dos Santos, apontado como cúmplice da tentativa de explosão no Aeroporto JK, fugiu de Brasília, mas Ibaneis garantiu que será capturado

Em reunião com os futuros ministros Flávio Dino, da Justiça, e José Múcio Monteiro, da Defesa, o governador Ibaneis Rocha avisou que já está mobilizando todas as forças de segurança do Distrito Federal para coibir mobilizações de cunho terrorista e garantir a tranquilidade da posse presidencial.

O militante Alan dos Santos, apontado como cúmplice da tentativa de explosão no Aeroporto JK, fugiu de Brasília, mas Ibaneis assegurou que será capturado. Outros atos deverão ser prevenidos.

Um esforço especial será feito para desmobilizar os acampamentos radicais à frente do Quartel General do Exército. Será negociado um prazo com os militantes para que se retirem até a quinta-feira. Só então se decidirá o uso de força.

Uma definição sobre o cortejo presidencial só ocorrerá na manhã de domingo. Mantém-se até a possibilidade de que o presidente Lula desfile em carro aberto, mas isso dependerá das condições, até climáticas, disse Flávio Dino.