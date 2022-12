Ibaneis assegura que segurança do DF será totalmente utilizada no dia da posse

Governador declarou que a polícia da capital federal tem preparo para identificar e evitar atos de terrorismo como a tentativa do último sábado (24)

O governador Ibaneis Rocha declarou, nesta terça-feira (27), que todas as forças de segurança do Distrito Federal serão utilizadas no próximo dia 1º de janeiro, data da posse do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Ibaneis assegura que a capital estará segura para o evento.

“Nosso pessoal da área de segurança está totalmente mobilizado, todas as polícias e equipamentos do Distrito Federal vão ser utilizados para que a gente tenha um ambiente na posse o mais tranquilo possível”, declarou Ibaneis em entrevista coletiva após reunião com os futuros ministros da Justiça e Defesa, Flávio Dino e José Múcio Monteiro, respectivamente.

Ibaneis também reprovou o ato terrorista cometido no último dia 24 pelo bolsonarista George Washington de Oliveira Sousa, que planejava explodir uma bomba na capital federal. O governador ressaltou que Brasília é palco de todos tipos de movimentos sociais, desde que legítimos.

“Não consideramos legítimos as coisas que vêm acontecendo, como foi o caso da tentativa de atentado, com armamento pesado. Isso não é normal em uma democracia consolidada como a que nós temos aqui no nosso país. A gente aguarda que esses movimentos voltem para dentro da normalidade, e é nesse sentido que nós vamos trabalhar não só para a posse, mas para os próximos quatro anos”, afirmou o governador do DF.

O chefe do Executivo local disse ainda que a Polícia Civil (PCDF) tem preparo para atuar em casos como o do último sábado (24). “A polícia está preparada, mobilizada, temos um sistema de inteligência voltado para esses eventos.”