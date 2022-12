Flávio Dino reforça parceria com o GDF e tranquiliza população sobre a posse

Dino agradeceu a Ibaneis e à equipe de segurança do DF pela atuação de combate à tentativa de atentado no último sábado (24)

Após reunião nesta terça-feira (27) entre o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, e os futuros ministros da Justiça e Defesa, Flávio Dino e José Múcio Monteiro, Dino agradeceu a postura do governo local, tranquilizou a população e reforçou o convite para o dia da posse presidencial, no próximo 1º de janeiro.

Dino reforçou que o objetivo da reunião de hoje (27) foi “sublinhar a união entre nossa equipe e a equipe do Governo do Distrito Federal sob o comando do governador Ibaneis”. “Todas as pessoas que virão à posse participarão do evento em paz e retornarão aos seus lares em paz. Não serão pequenos grupos terroristas e extremistas que vão emparedar as instituições e a democracia brasileira. Não há espaço para isso no Brasil”, cravou o futuro ministro.

Dino agradeceu a Ibaneis e à equipe de segurança do DF pela atuação de combate à tentativa de atentado no último sábado (24). O futuro chefe da Justiça classificou autores do ato terrorista como “pequenos agrupamentos” e reiterou que os grupos não abalarão a segurança e a democracia.

O discurso do governador Ibaneis Rocha também foi no sentido de tranquilizar a população. “Nosso pessoal da área de segurança está totalmente mobilizado, todas as polícias e equipamentos do Distrito Federal vão ser utilizados para que a gente tenha um ambiente na posse o mais tranquilo possível”, declarou.

Ibaneis também reprovou o ato terrorista cometido no último dia 24 pelo bolsonarista George Washington de Oliveira Sousa, que planejava explodir uma bomba na capital federal. O governador assegura que a Polícia Civil (PCDF) tem preparo para atuar em casos como este.