Ford anuncia fechamento de suas fábricas no Brasil

O ano mal começou e o mercado automotivo já recebeu uma notícia pesada: a montadora norte-americana Ford irá fechar suas portas no Brasil em Taubaté (SP), Camaçari (BA) e em Horizonte (CE). Em 2019, a empresa já havia anunciado o fim da produção na fábrica de São Bernardo do Campo (SP).

Recentemente, escrevi sobre o relançamento do Ford Bronco nos EUA (para mim um dos ícones da marca junto com o Mustang) e já previa que por aqui só teríamos apenas versões importadas do famoso valente. O que sabemos agora, após o anúncio oficial, é que todo o line up será importado. Em especial do Uruguai e da Argentina. A empresa continua sua vida nos EUA e mantêm no Brasil apenas seu centro de desenvolvimento na Bahia, a prova de testes em Tatuí (SP) e a sede em São Paulo.

A pandemia tornou o famoso “custo Brasil” ainda mais insustentável. Carros produzidos no Brasil sofreram altas sequenciais e os importados foram atingidos em cheio com a disparada do dólar. Esse aumento aqueceu o mercado de semi-novos e trouxe dificuldades para a indústria. Em seu comunicado oficial, a montadora afirma que “a pandemia da COVID-19 amplificou a persistente capacidade industrial ociosa e a queda nas vendas, que resultaram em anos de perdas significativas”.

Amplificou, por que há tempos a Ford no Brasil estava distante dos concorrentes, em especial nas linhas de entrada. O Ka, que desembarcou aqui em 1997, vindo da Europa com linhas curiosas, já não consegue mais acompanhar o HB20, Onix, Polo e os demais hatches da categoria. Até brigou no preço por um tempo, mas ficou caro e sem grandes novidades. Além disso, o fim da produção do Fusion e do Fiesta já era um outro prelúdio.

Houve uma época em que a Ford era sinal de novidade. Lembro bem do famoso motor Zetec Rocam 1.6 8 válvulas. Tive uma Courier com esse power train e o motor era excelente! Apesar de espartano, o carro era forte e esperto (muito leve) e tinha uma suspensão que aguentava o trabalho. Lembro também do lançamento da EcoSport, que sobre a base do Fiesta, foi considerado à época o primeiro “SUV” compacto brasileiro.

Muito antes disso, a marca fez história em nosso país com o Maverick e o Galaxie 500. Carros icônicos que até hoje chamam atenção e são desejo de muitos amantes e colecionadores de veículos. E quem não se lembra do conversível Escort XR3 e do elegante Del Rey com o relógio digital no teto? Quando criança eu achava aquilo muito moderno!

A Ford, em muitos momentos, direcionou as tendências da indústria automobilística nacional com carros icônicos. Por essas e outras, o fechamento de suas fábricas é triste e melancólico. Triste pelo fim de cerca de cinco mil empregos, triste também porque é um sinal de que o Brasil está perdendo competitividade para mercados como Uruguai e Argentina. A verdade é que o custo de produção em nosso país está inviável para alguns setores da indústria. Não podemos esquecer que, no fim de 2019, a Mercedes também anunciou o fechamento de sua fábrica em São Paulo. E, finalmente, melancólico pela história da marca no país, que fez e faz parte da história de vida de milhares de brasileiros.

Triste fim para uma gigante da indústria em nosso território. Triste fim para o Brasil!