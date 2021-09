Treta em A Fazenda 13: Entenda o motivo que Rico Melquiades não gosta de Mileide Mihaile

O influenciador falou, na sede de A Fazenda 13, que não tolera a ex de Safadão

O clima pesou durante uma atividade da ‘Hora do Faro’ com a sede, na última sexta-feira, (25), e revelou um desafeto até então desconhecido: Rico Melquiades não gosta de Mileide Mihaile. O motivo? Ele não revelou lá dentro, mas nós revelamos para você: o peão é amigo intimo de Thyane e Wesley Safadão, ex marido da peoa.

Tudo começou durante a dinâmica que consistia em entregar plaquinhas para os colegas de confinamento e, durante sua vez, Rico entregou a plaquinha ‘insatisfação’ para a mãe de Yhudi: “Para a Mileide! Mileide é muito sonsinha. Quer ser amiga de todo mundo e desse jeito vai chegar na final sendo planta. Tenho certeza que se for para roça ela rala o pé daqui”, disparou o peão. Mileide apenas balançou a cabeça.

Na sua vez, a bailarina tirou plaquinha ‘satisfação’ e lamentou, mas Rodrigo Faro a indagou se daria ‘insatisfação’ para alguém, e ela disparou: “eu ia dar pro Rico, porque ele tá muito cheio de piadinha comigo e fala na cara”. Como sempre, o ex de Férias com o Ex se exaltou e disse que estava esperando a oportunidade de votar nela para falar. Os dois continuaram discutindo até Faro intervir.

Mais tarde, Rico disse para Aline Mineiro, Erika Schneider e Gui Araújo que conhece Mileide de antes do confinamento e a acusou de tirar dinheiro da família de Safadão: “Mileide não é flor que se cheire, ela já tirou muito dinheiro da família do Safadão. Um dia conto a história a vocês”, acusou o peão. O trio, que estava ouvindo as reclamações do influenciador, mandaram ele parar imediatamente.

Durante a festa, horas mais tarde, Rico não tirou o nome da peoa da boca e continuou acusando a maranhense de ser nariz empinado e declarou voto nela: “Ela se acha o próprio Wesley Safadão. Pensa que ela dá valor? Não dá valor a ninguém não, meu amor. Eu sou prova viva, eu participei de um evento com ela. Eu participei de um evento com ela e o nariz dela é aqui. Ela se acha o próprio Wesley Safadão e eu conheço a peça. Meu voto é nela terça”, para Tati Quebra Barraco.

Lembrando que a mãe de Safadão, dona Bil, declarou torcida para Mileide Mihaile: “primeiro pelo meu neto e segundo, porque ela merece”.