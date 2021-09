A Fazenda 13 vira caso de polícia! PCSP abre investigação contra Nego do Borel

Após internautas e a equipe da peoa Dayane Mello alertarem, Polícia Civil de São Paulo abre investigação por estupro de vulnerável contra Nego do Borel

Após mais uma festa no programa “A Fazenda 13”, da RecordTV, internautas correram para as redes sociais para denunciar as atitudes do cantor Nego do Borel com a peoa Dayane Mello. A equipe da modelo procurou a polícia de Itapecerica da Serra, no interior de São Paulo, onde o reality show é gravado, para abrir uma ocorrência.

Na tarde deste sábado (25), a Polícia Civil de São Paulo informou que o cantor está sendo investigado por suspeita de estupro de vulnerável contra Dayane.

Os agentes investigarão o cantor por estupro de vulnerável, uma vez que Nego do Borel teria partido para cima de Dayane enquanto ela estava claramente alcoolizada e, ainda assim, dizendo não aos seus avanços.

A assessoria de Dayane informou, pelas redes sociais, que chegou a ir até a porta de “A Fazenda” acompanhada pela polícia porém, ainda de acordo com a equipe da peoa, seu acesso foi dificultado e eles não puderam falar com a modelo.

A polícia e a equipe jurídica estão na porta da sede de “A Fazenda” neste exato momento, tentando contato imediato para que o jurídico e as autoridades possam a dar andamento nos trâmites legais do caso. Infelizmente a produção está dificultando o contato e averiguação dos fatos. — Dayane Mello 🍷 (@daymelloreal) September 25, 2021

A polícia precisa entrar na sede para que sejam recolhidas as evidências do ocorrido, como roupas de cama, preservativo, vestimenta da vítima e do acusado, depoimentos, entre outros. — Dayane Mello 🍷 (@daymelloreal) September 25, 2021

Em nota, antes da confirmação da abertura do inquérito, a assessoria de Nego do Borel afirmou que “os fatos estão sendo devidamente apurados por uma equipe multidisciplinar disponibilizada pela própria produção do programa, que se pronunciará sobre o caso hoje à noite”. Questionada novamente, afirmou que “nada foi provado ainda”.

Mais cedo, em conversa com outra peoa, Dayane Mello reclama de dores e marcas no corpo. Assista!