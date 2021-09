Marina Ferrari e Gui Araújo engatam romance na ‘Fazenda 13’ e internet vibra

Alagoana e paulista vivem clima de romance durante a segunda festa da edição

Durante a segunda festa da ‘Fazenda 13’, Marina Ferrari e Gui Araújo ficaram ainda mais próximos. Desde o primeiro dia, os dois trocam olhares, carinhos e brincadeiras, além do modelo já ter deixado claro que ficaria com a empresária, com direito a paródia da música “Morena” de Luan Santana: “é culpa da Marina, o beijo da Marina”.

Marina e Gui conversaram sobre a forma como ambos tem agido durante o confinamento e que querem curtir assim como jogar. Também falaram que entraram com uma visão totalmente diferente e que não queriam se envolver amorosamente, mas o clima entre eles falou mais alto. Depois, trocaram alguns selinhos, mas rolaram diversos beijos de novela debaixo do edredom e dormiram abraçados.

Marina Ferrari e Gui Araújo. Foto: Reprodução PlayPlus

Marina Ferrari e Gui Araújo. Foto: Reprodução PlayPlus

Marina Ferrari e Gui Araújo. Foto: Reprodução PlayPlus

Marina Ferrari e Gui Araújo. Foto: Reprodução PlayPlus

O casal ‘Magui’, como são chamados na internet, é muito “shippado” pelos telespectadores do programa e vibraram com os passos adiante que deram durante essa madrugada. Mas será que esse casal vai durar aqui fora? Porque ambos são bem namoradores e colecionam romances; Marina já namorou, por exemplo, com Daniel Caon, ex de Rafa Kalimann e Gui Araújo com a cantora Anitta, além de Gabi Brandt, atual esposa de Saulo Pôncio. Inclusive, ‘Guibriela’, como é chamado o shipper de Gui e Gabi, ainda coleciona fãs que torcem pra uma volta do casal futuramente.