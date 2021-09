Arcrebiano e Erika Schneider fazem as pazes após desentendimento em atividade da ‘Hora do Faro’

Após o peão tirar sete mil reais da fazendeira, em uma atividade, os dois se abraçaram

O clima esquentou na atividade do programa ‘Hora do Faro’ que ocorreu na tarde da última sexta-feira, (24), na ‘Fazenda 13’. Erika Schneider se revoltou com Bil Araújo após perder sete mil reais por culpa do peão, declarando guerra ao mesmo.

Isso porque o apresentador Rodrigo Faro recebeu a última eliminada, Liziane Gutierrez, em seu programa e fez uma atividade valendo muitos prêmios com os confinados. Durante determinado momento da brincadeira, o ex-BBB tinha a opção de tirar o prêmio ganho de Erika, Tati Quebra Barraco ou Sthefane Matos, e escolheu a loira. Foi aí que o caldo entornou, porque a fazendeira não ficou nem um pouco satisfeita: “Bem corajoso, boa sorte, se prepare”, rebateu.

Erika Schneider. Foto: Reprodução/Instagram

Bill Araújo. Foto: Reprodução/Instagram

Nervosa, a ex bailarina do Faustão foi para o quarto resmungando e Gui Araújo foi atrás da peoa pedindo para que ela se acalmasse. Logo, ela reclamou que estava pedindo um pedido de desculpas do peão logo em seguida, e isso não ocorreu: “idiota!”, ainda exclamou a peoa.

De madrugada, depois da festa, Bil e Erika se abraçaram no quarto após um pedido de desculpas do mesmo. Lembrando que Erika é a fazendeira da semana e já deixou claro que esse episódio seria um grande motivo para indicar o veterano de realities.