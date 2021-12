Com 4 dias de festa, empresário inaugura mansão que está entre as 10 maiores casas do Brasil

Empresário organiza festa em mansão luxuosa situada em Minas Gerais. Anderson recebeu vários políticos em sua recepção.

A residência tem 6,5 mil metros quadrados de espaço construído.

Casas bonitas e com uma arquitetura fantástica são o que não faltam no Brasil, mas Anderson Franco, empresário mineiro dono de 200 empresas, revolucionou a área inaugurando uma das 10 maiores residências do país. Com uma mansão incrível é claro que ele não poderia deixar de fazer uma festa tão incrível quanto, contando com personalidades, influenciadores e empresários.

A construção brilha aos olhos. Foto: Reprodução

O projeto arquitetônico foi de responsabilidade da arquiteta Carol Zancanaro e sua equipe. A casa já é o maior empreendimento imobiliário do Vale do Aço e figura entre os dez maiores do Brasil



A nova casa de Anderson fica em Ipatinga, importante polo industrial do Vale do Aço em Minas Gerais, que entrou para lista de cidades com empreendimentos imobiliários de primeiro mundo. Com 18 meses de construção, tempo recorde, e cerca de R$100 milhões em investimento na obra, a mansão é digna de cenário de Hollywood.

Ao longo das construções, foram gerados cerca de 400 empregos direitos e 500 indiretos, o que fomentou a construção civil da cidade em meio à pandemia. Foto: Reprodução



“Toda vez que olho para minha nova casa, penso de onde eu vim. Cheguei a Ipatinga na garupa de uma moto, aos 17 anos, e mal tinha o que comer. Trabalhei em muitos lugares para firmar minhas finanças. Até picolé eu vendi. Com muita luta e muita determinação, segui o caminho dos meus sonhos, realizando o inacreditável e figurando hoje entre alguns dos nomes de sucesso que empreendem no Brasil. Espero poder inspirar mais pessoas a lutarem e conquistarem seus sonhos também”, disse o empresário.

O senador Alexandre Silveira, o empresário Anderson Franco, a deputada Rosângela Reis e o deputado Odair Cunha.

Destaque para o heliporto acoplado de um hangar capaz de abrigar três helicópteros do tipo esquilo.





Para Anderson, a mansão, que entrou para lista das 10 maiores casas do Brasil, é um verdadeiro sonho realizado. Para inaugurar esse sonho, ele realizou quatro dias de festa. No primeiro dia foi feito um jantar intimista para o empresário Altair Vilar, presidente do Cartão de Todos, e a esposa Mara Vilar. No dia seguinte, ele recebeu colaboradores e trabalhadores da obra.

Se já não bastasse dois dias, na 3ª festa o empresário convidou os vizinhos, moradores do condomínio e alguns colegas. No último dia de celebração, foi a vez de receber personalidades políticas, empresários e influenciadores. Entre os convidados estavam Alexandre Silveira, Odair Cunha, Rosangela Reis, Celinho do Sinttrocel, e o prefeito de Ipatinga, Gustavo Nunes.