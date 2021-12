Empresários mineiros compram time “Athletic Club” de São João Del Rei (MG)

Empresários mineiros compram time “Athletic Club”. É um time que as contas em dia, sem dívidas e com uma administração responsável,

O time se tornou um dos primeiros clubes de futebol do país a se tornar SAF; novos sócios gestores são empresários mineiros que adquiriram 49% das ações com investimentos superiores a R$ 50 milhões nos próximos dez anos.

O time Athletic Club, de São João del-Rei, estreante no Módulo I do Campeonato Mineiro (2020), foi adquirido pela empresa V2 Participações, criada pelos empresários Vinícius Diniz e Victor Felipe Oliveira, especialmente para investir em futebol. A aquisição foi de 49% de participação no controle do clube. Diniz é CEO da Urbaville Urbanismo, de Belo Horizonte e Victor é o CEO da holding 3F Investimentos, atuante em todo o Brasil.

O Athletic Club é um time que possui as contas em dia, sem dívidas e com uma administração responsável,. Foto: Reprodução

“O Athletic Club é um time que possui as contas em dia, sem dívidas e com uma administração responsável, diferente de muitos dos grandes clubes do país, que passam por um momento financeiro delicado. Isso torna o clube muito atraente para investimentos. O novo modelo de gestão vai ampliar a visibilidade do clube e seus ativos no mercado brasileiro e internacional, profissionalizar todos os processos administrativos e de negócio e oferecer mais oportunidades de acesso ao capital”, revelou o diretor administrativo financeiro e representante dos sócios gestores do Athletic, Luís Nobre.

O clube secular retomou suas atividades profissionais no futebol em 2018. Foto: Reprodução

O clube secular retomou suas atividades profissionais no futebol em 2018, e hoje a agremiação colhe frutos de uma administração eficaz e uma gestão de futebol austera e antenada aos novos rumos do esporte. Além do acesso ao Módulo I do Campeonato Mineiro em 2020, o clube causou burburinho no primeiro semestre ao contratar o craque uruguaio Sebastián “Loco” Abreu.

O emblema do time mineiro. Foto: Reprodução

O foco agora está em melhorias na infraestrutura do clube: o Estádio de Futebol Joaquim Portugal vai ser modernizado e será construído um novo centro de treinamento e formação de jogadores de base, com padrão de grandes clubes nacionais e internacionais. O projeto do CT é do reconhecido arquiteto Bernardo Farkasvölgyi, da Farkasvölgyi Arquitetura, responsável também pelo novo estádio do Atlético-MG. “Temos uma expectativa muito grande de que esse novo modelo profissionalize ainda mais o departamento de futebol e a SAF é o caminho certo para que isso ocorra na gestão do Athletic. Tenho certeza de que escolhemos um bom caminho, que vai dar muitos frutos para nosso time e nosso torcedor”, declarou o presidente do clube, Leandro Bini.