No Louvre, Juliette Binoche entrega a Wagner Moura prêmio de Cannes

ANDRÉ FONTENELLE

PARIS, FRANÇA (FOLHARPESS)

Wagner Moura recebe neste sábado (5) das mãos da atriz francesa Juliette Binoche, no Museu do Louvre, o prêmio de melhor ator do último Festival de Cannes, atribuído em maio pela atuação em “O Agente Secreto”. A cerimônia de entrega ocorre logo antes da projeção do filme de Kleber Mendonça Filho ao ar livre nos jardins do museu.

Moura participou do festival, mas não pôde ficar até o dia da premiação, devido a um compromisso de trabalho em Londres. Foi Mendonça, também premiado em Cannes, como melhor diretor, que recebeu a estatueta em seu nome. Minutos após o anúncio, durante as entrevistas à imprensa, o ator fez uma ligação de vídeo para o diretor. “Queria estar aí com vocês, mas estou aqui tomando uma taça de vinho”, disse na ocasião.

A projeção de “O Agente Secreto”, que ainda não estreou no circuito francês, encerra a programação do Cinéma Paradiso Louvre, festival de verão anual que exibe filmes gratuitamente, ao ar livre, em um pátio interno do museu chamado Cour Carrée (literalmente, “pátio quadrado”). Devido à grande procura, é preciso participar de um sorteio para conseguir ingressos.

Kleber Mendonça também estará no Louvre para assistir à projeção e conversar com o público.

Este ano, além do filme do brasileiro, o festival exibiu “Amor à Flor da Pele” (2000), do chinês Wong Kar-Wai, e “Twin Peaks” (1992), de David Lynch, uma homenagem ao cineasta americano, que morreu em janeiro passado.