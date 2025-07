Fernanda Passon anuncia primeira gravidez e conta que vai atuar como rainha de bateria no Carnaval

Gente, estou em call com uma amiga de Vitória no rooftop no meu duplex da Gávea enquanto me refresco com um mojito. Amores, ela me contou que uma rainha de bateria está gravidíssima e está sendo assistida por profissionais de peso que vão ajudá-la a estar em forma para o carnaval de 2026.

Acontece que, nesta sexta-feira (4), a influenciadora e rainha de bateria da Unidos de Jucutuquara (ES), Fernanda Passon, de 31 anos, usou as redes sociais para anunciar que está grávida pela primeira vez. O bebê é fruto da união com o empresário Bruno Barreto.

“Eu vim contar minha grande novidade. Não estou mais sozinha. Somos três agora. Na verdade, cinco com Ted e Doc. Ansiosos para saber se é menino ou menina e muitos felizes com essa benção de Deus”, escreveu na publicação do vídeo.

Fernanda é rainha de bateria da Unidos de Jucutuquara (ES) e já foi musa da Mocidade Independente de Padre Miguel (RJ) (Átila Hércules)

Fernanda, que já foi musa da Mocidade Independente de Padre Miguel (RJ), revelou que planeja desfilar pela avenida no próximo Carnaval, que ocorre em apenas dois meses após o parto, e para isso, está sendo acompanhada de perto por uma equipe composta por nutricionista, personal trainer e obstetra.

“Desde que eu descobri, eu já venho fazendo acompanhamento com o nutrólogo, com obstetra, nutricionista e com o personal trainer para poder ficar o mais saudável possível”, confessou com animação.

E continuou: “E como eu vou ter o bebê antes do carnaval, [o acompanhamento vai servir] para eu conseguir ter uma boa performance durante os ensaios. E conseguir me recuperar o mais rápido possível, para conseguir chegar no desfile da melhor forma que eu puder”, concluiu.

De acordo com a influencer, o nascimento do bebê está previsto para dois meses antes do carnaval (Reprodução/Instagram)

Fernanda está chegando ao 4º mês de gestação e tem se exercitado diariamente para seguir com os ensaios normalmente.