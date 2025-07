Endividado, ‘Tia da Merenda’, do BBB 24, faz permuta para ter onde dormir e luta para manter o carro

Gente, estou lendo um romance policial Arthur Conan Doyle na varanda de meu triplex em São Conrado enquanto beberico um chazinho de lavanda. Eis que uma amiga de Balneário Camboriú me liga para contar sobre os perrengues que um ex-brother tem passado junto a família…

Acontece que, de acordo com o Extra, o ex-BBB 24 Maycon Cosmer, conhecido como ‘Tia da Merenda’, enfrenta uma fase delicada por conta das dívidas acumuladas com o financiamento do apartamento e as parcelas do carro.

Maycon foi o primeiro eliminado na 24º edição do Big Brother Brasil (Reprodução/Instagram)

Para não ter o automóvel apreendido por falta de pagamento, o ex-brother, que tem uma filha de quatro meses, tem feito permutas em troca de um lugar para ter onde dormir com a família. E desde então, fica vagando entre pousadas na Serra Catarinense, tentando evitar ser localizado e perder o veículo.

“O carro está com algumas prestações atrasadas e foi expedido um mandado de busca e apreensão. Falta pagar R$ 28 mil, negociando cai para R$ 17 mil. Mas eu não tenho como pagar isso agora! E se levarem, não consigo nem o total de dinheiro que eu já paguei”, desabafou.

O ex-brother foi convidado para comandar uma cozinha badalada na serra catarinense durante a temporada de inverno (Reprodução/Instagram)

Maycon está licenciado de seu emprego como merendeiro em escola pública, que era sua principal fonte de renda antes de participar do reality. A previsão é que o ex-BBB retorne ao trabalho apenas em janeiro de 2026.

O casal tem uma filha de apenas 4 meses de idade (Reprodução/Instagram)

O cozinheiro confessou que se sentiu frustrado após sair do confinamento e perceber que não teria as oportunidades publicitárias que esperava para mudar de vida.

“Na minha cabeça, eu ficaria rico. Saíria do programa e teria muitas oportunidades, contratos… Mas a realidade foi outra. Ainda sofro muito preconceito aqui no Sul por ser um ex-BBB, além de muita gente achar que minha vida é um morango. Um aviso que dou a quem pensa como eu, encare a realidade. Ninguém fica rico da noite pro dia’”, expôs.

Maycon Cosmer compartilhou que recebeu ofertas generosas para fazer divulgação de casas de apostas, mas garantiu que nunca faria algo que pudesse desfavorecer os seguidores.

“Recebi, sim, propostas para fazer publi de apostas, mas não vou fazer propaganda de algo que vá prejudicar as pessoas. Assim como também não fiz uma vaquinha porque tenho medo da humilhação e penso também naquele que vai doar pra mim, de onde vai tirar. Tudo isso vai passar”, reforçou.

Por fim, o ‘Tia da Merenda’ contou que o cenário delicado, que tem vivido junto a mulher e a filha, está prestes a mudar, pois está próximo de comandar a cozinha no Vale Tancon Eco Village, em Urubici, na serra catarinense.

“Fizemos algumas experiências gastronômicas por lá e deu muito certo. Aí fui convidado a assumir a cozinha nessa alta temporada de inverno e ver como fica. Estou correndo atrás e focado no que amo e sempre amei fazer que é cozinhar”, celebrou com animação.

E finalizou: “As pessoas ficam curiosas, de alguma forma, pelo fato de eu ser um ex-BBB cozinhando para elas. Essa fase ruim vai passar. Devo, não nego, e vou pagar tudo assim que puder”, completou.